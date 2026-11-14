La otra dimensión de la campaña

“La política del PP en vivienda es reírse de la gente”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó ayer en Pamplona que “la política del PP en vivienda es reírse de la gente”, y censuró el apoyo de los populares a Ayuso por el polémico ático. - EUROPA PRESS

Publicado por CARLES MOLINS Creado: Actualizado:

El reconocido youtuber Jordi Wild publicó ayer las entrevistas a los principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre. Algo que en cualquier otro medio de comunicación no sería noticia se ha convertido en tema de conversación, especialmente en las redes sociales, debido a la repercusión del comunicador de Manresa, que cuenta con The Wild Project, el pódcast más escuchado en lengua castellana, recibiendo semanalmente a invitados de todos los ámbitos. Además, la polémica por la ausencia del líder de Vox, Santiago Abascal, ha aumentado la expectación por la serie de entrevistas y ha supuesto un golpe a nivel mediático para el candidato ultraderechista, que ha recibido una avalancha de críticas por parte, incluso, de sus potenciales votantes.

Jordi Wild ya avanzó que las entrevistas no serían un “masaje” y que tocarían todos los temas espinosos para los candidatos en charlas íntegras, sin corte ni edición. Tachado tanto de facha como de progre, Jordi Wild –que no esconde su desconfianza hacia la clase política y que ha remarcado que no es periodista– tiene un público mayoritariamente joven y que ya no utiliza la televisión, la radio o los periódicos para informarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, intentan aprovechar esta oportunidad de ganarse el voto de los jóvenes, desconectados de los mass media y descontentos con la política tradicional.

Sánchez, que ya optimizó en 2023 una entrevista en el podcast La Pija y la Quinqui, se enfrentó en la charla a la crisis de Ceuta, la corrupción en el PSOE y a la gestión del postprocés. El jefe del Ejecutivo apuntó que todavía no hay información de que Marruecos esté detrás de la entrada masiva y remarcó que “el respeto por el control de fronteras no se contrapone con el respeto por los derechos humanos”. Sobre su relación con José Luis Ábalos, afirmó que desconocía que consumía prostitución y destacó su “decepción”, aunque lo definió como una figura política “brillante”. Asimismo, defendió su cambio de postura en relación a la amnistía debido a los reproches de “la clase media catalana”.

Por su parte, Feijóo justificó un posible pacto con Vox, un partido con el que tiene “discrepancias” pero que “ha modulado y ajustado su discurso”, y explicó que eliminará el ministerio de Vivienda además del de Igualdad para aplicar la “austeridad” en los altos cargos. Sobre su foto con el delincuente Marcial Dorado, el dirigente popular dijo que ya dio explicaciones, mientras que Sánchez “aún” no ha aclarado si usó dinero de la prostitución en las primarias del PSOE.

La inmigración, la vivienda, la lucha contra la corrupción y las disputas en la izquierda centraron la entrevista a Colau, que reconoció que los partidos progresistas pecan de “ser demasiado moralistas” con los ciudadanos y recomendó humildad, confrontar ideas y, sobre todo, plantear propuestas. También reprochó a Sánchez su gestión de Ceuta.

Nuevos debates

Paralelamente, Sánchez y Feijóo se enfrentarán en un cara a cara el 19 de noviembre en la Academia de la Televisión, mientras que RTVE organizará un debate entre ocho formaciones el 23 de noviembre.