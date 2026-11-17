Publicado por ADRIÀ JURADO Creado: Actualizado:

El camino de Collestret, que discurre entre los municipios de Lleida y Alcarràs, tiene un tramo de unos 15 metros en el que se acumula hasta 30 centímetros de agua cuando llueve. El punto afectado se encuentra aproximadamente a un kilómetro del acceso desde la N-II. Según denuncia un vecino de Alcarràs que utiliza esta vía, este tramo forma un badén que no permite ver la altura del agua acumulada y supone un peligro para los conductores que no reducen suficientemente la velocidad. El vecino asegura que el problema comenzó tras las obras de mejora del firme ejecutadas el pasado marzo. Estos trabajos coincidieron con la renovación de 1,7 kilómetros de la N-II entre Lleida y Alcarràs y fueron a cargo de la promotora Rascon Solar, como parte de las instalación de una línea eléctrica soterrada junto a la carretera. Antes de las obras había grava y los laterales del camino facilitaban la evacuación del agua. Durante las obras, los laterales quedaron sellados para proteger la instalación eléctrica, además que el asfalto no permite que el agua drene correctamente.

Otros vecinos de la zona señalan que la Paeria se ha puesto en contacto con la comunidad de regantes de l’Horta para que efectúe las obras de conectar el badén a una arqueta. Pero los vecinos apuntan que no se puede desaguar, porque el badén está por debajo del nivel de las arquetas y la comunidad de regantes no puede asumir el coste de la obra. Por ello los vecinos reclaman que la empresa que ejecutó la obra arregle el camino.

El consistorio asegura que están en proceso de tramitación para canalizar el agua y enviarla al sistema de riego y valorarán si corresponde reclamar a la empresa que realizó la obra.