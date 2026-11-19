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El PP ha puesto en marcha una campaña de su candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, con carteles publicitarios en castellano y árabe contra la ocupación ilegal de viviendas y contra la multirreincidencia. La campaña consiste en tres vallas publicitarias en las que rezan mensajes como 'Vuela tranquilo, tu casa te espera a la vuelta' y 'Hola Okupa, 48 horas y fuera', en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y 'Hola delincuentes, se acabó entrar y salir', en relación a la multirreincidencia. Al ser preguntado por esta campaña, Albiol defendió que “aquellos que no se sientan aludidos no tienen por qué ofenderse”. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió en protagonista al vincular el domingo en un mitin Andalucía con el fracaso escolar y la corrupción obviando que ahora está presidida por el PP. En Lleida, el candidato popular, Roger Melero, se comprometió en Preixana a mejorar las infraestructuras, caminos rurales y acceso a los servicios.