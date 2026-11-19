Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El cabeza de lista de ERC al Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, aseguró ayer en Lleida que “quiero un Gobierno del PSOE sometido” por su partido y el resto de fuerzas de izquierda soberanista del Estado, y opinó que “eso no me hace menos independentista. Me hace más útil” ante una alianza postelectoral entre PP y Vox tras el 29 de noviembre. El candidato republicano hizo estas declaraciones ante las 500 personas que asistieron al acto central de su formación en Lleida, celebrado en el pabellón municipal de Els Mangraners, ante los que defendió que “no es lo mismo tener a Santiago Abascal de vicepresidente que a un Carlos Cuerpo exigido”, y opinó “que el problema” ante el auge de la extrema derecha “son las izquierdas españolas”, por lo que reclamó tomar partido. “La cuestión no es que haya mucho facha. Es que hay mucho neutral. Y cuando estás en medio de gente que reconoce derechos y gente que los niega, estás colaborando con los malos”.

Rufián también reclamó el apoyo de los votantes de izquierdas, especialmente el de los del PSC que crean “que [Salvador] Illa y compañía quizás no los defenderán”, y justificó la alianza con Podemos, porque “si compartimos valores como la justicia social, la democracia, la libertad y el antifascismo, me da igual la bandera que tengáis y la lengua que habléis”. En este sentido, se negó “a ser una tribu. Aspiro a un país diverso. La pureza, para el aceite de oliva”.

El republicano admitió que su lengua materna es el castellano, pero se declaró “hijo orgulloso de la inmersión lingüística”, y afeó a Junts que quiera centrar el debate en el uso del catalán en el Congreso “mientras votan con el PP y Vox contra la clase trabajadora de Catalunya”.

Mientras, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, criticó el papel de los ministros catalanes en el Gobierno de PSOE y Sumar, Jordi Hereu y Ernest Urtasun, a los que acusó de ser “inservibles”, y advirtió de que “la derecha y la extrema derecha han demostrado que son ruina y miseria”.

Por su parte, la candidata de ERC por Lleida, Inés Granollers, pidió que el día 29 “nadie se quede en casa para conseguir una ERC fuerte y capaz de someter al PSOE”.