Publicado por adrià jurado Creado: Actualizado:

La campaña en favor del comercio local vuelve a las calles de Lleida y de diferentes municipios de la demarcación el próximo 23 de noviembre, coincidiendo con la semana de descuentos del Black Friday. La iniciativa, impulsada por PIMEComerç, la Federación de Hostelería de Lleida y el Gremio de Panaderos de las Tierras de Lleida, llega a esta nueva edición con una novedad, el reparto de bolsas de tela reutilizables entre los clientes de los establecimientos adheridos.

Los organizadores han preparado una primera tirada de 2.000 bolsas, aunque prevén que serán insuficientes y que tendrán que encargar nuevas remesas, precisamente ya trabajan con una segunda. Cada establecimiento decidirá cómo distribuirlas entre sus compradores. El presidente de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, confía en repetir la participación de ediciones anteriores, con más de 4.000 comerciantes, y espera que las bolsas se hagan visibles por las calles durante el Black Friday y la campaña navideña. Entre los colectivos que ya han confirmado su participación figura la Asociación de Paisanos Chinos de Lleida, que agrupa a propietarios de bazares y establecimientos de restauración. Llaràs destacó la integración de esta comunidad en los diferentes ámbitos de la ciudad.

La campaña se desarrollará inicialmente del 23 al 29 de noviembre, aunque algunas entidades prolongarán las actividades hasta después de Navidad e incluso de Reyes. El presidente del Gremio de Panaderos, Toni Frías, reivindicó que el comercio local “es vida” y mostró su ilusión por participar en la iniciativa. Llaràs insistió en que la campaña no pretende competir con el Black Friday, sino complementarlo, y recordó que cada comerciante es libre de ofrecer descuentos. Sin embargo, criticó las prácticas de algunos grandes operadores que anuncian rebajas que no son reales y celebró que la Generalitat tenga previstas más de 2.000 inspecciones para controlar las ofertas.

El presidente de PIMEComerç también advirtió de que esta será la última edición antes de la prevista apertura de Torre Salses, un escenario que, a su juicio, obligará a replantear la iniciativa el próximo año. «El batec, quizás el próximo año tendrá más sentido que nunca», concluyó.