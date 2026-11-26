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El Departamento de Educación ha cifrado en un 14,07% el seguimiento de la huelga convocada este jueves a Catalunya. con la información comunicada por un 65,99% de los centros con personal llamado al paro. Se trata del dato final del día. Por su parte, USTEC ha cifrado la participación en un 20% hasta las once de la mañana.

El personal convocado a la huelga es el personal docente y laboral de los centros públicos y el personal que presta servicios a los centros públicos, a la estructura del Departamento de Educación, a los servicios territoriales y al Consorcio de Educación de Barcelona.

El primer dato de la jornada era de un 6,3% de seguimiento, a las 9.30 h, con el 41,86% % de los centros de trabajo con personal llamado a huelga. En Lleida, según los datos recogidos de varios centros, el seguimiento de la huelga de docentes es dispar, todo y que en ningún caso mayoritario. Por parte del alumnado, sí secundan el paro hasta el 80% de los estudiantes de bachillerato y hasta el 60% de los estudiantes del segundo ciclo de la ESO.

Por ejemplo, en el instituto Manuel de Pedrolo de Tàrrega, el 22% del profesorado hace huelga y casi la totalidad del alumnado de 4.º de ESO, mientras que el seguimiento entre 1.º y 3.º de ESO es minoritario; en el instituto Maria Mercè Marçal de Tàrrega hace huelga al 29% del profesorado y el 68% del alumnado; en la escuela Àngel Guimerà d Tàrrega, el 27% del profesorado y el 67% del alumnado; en el instituto Ribera del Sió d'Agramunt, ningún docente secunda la huelga, mientras que el 61% del alumnado sí lo hace, y en la escuela Macià-Companys d'Agramunt hace huelga el 19,5% de los docentes y el 61% del alumnado.

En esta nueva jornada de huelga docente, sólo había prevista una única manifestación en Barcelona.