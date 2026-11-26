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El Departamento de Educación ha cifrado en un 6,33% el seguimiento de la huelga convocada este jueves en Catalunya. El personal convocado a la huelga es el personal docente y laboral de los centros públicos y el personal que presta servicios a los centros públicos, en la estructura del Departamento de Educación, en los servicios territoriales y en el Consorcio de Educación de Barcelona. Es el primer dato de la jornada, de las 9.30 h, con el 41,86% % de los centros de trabajo con personal llamado a huelga. En Lleida, según los datos recogidos de varios centros, el seguimiento de la huelga de docentes es dispar, aunque en ningún caso mayoritario. Por parte del alumnado, sí secundan el paro hasta el 80% de los estudiantes de bachillerato y hasta el 60% de los estudiantes del segundo ciclo de la ESO. Por ejemplo, en el instituto Manuel de Pedrolo de Tàrrega, ,el 22% del profesorado hace huelga y casi la totalidad del alumnado de 4.º de ESO, mientras que el seguimiento entre 1.º y 3.º de ESO es minoritario; en el instituto Maria Mercè Marçal de Tàrrega hace huelga el 29% del profesorado y el 68% del alumnado; en la escuela Àngel Guimerà d Tàrrega, el 27% del profesorado y el 67% del alumnado; en el instituto Ribera del Sió d'Agramunt, ningún docente secunda la huelga, mientras que el 61% del alumnado sí lo hace, y en la escuela Macià-Companys de Agramunt hace huelga el 19,5% de los docentes y el 61% del alumnado.

En esta nueva jornada de huelga docente, sólo hay prevista una única manifestación en Barcelona.

Docentes entran en las cocheras del Palau de la Generalitat

Un grupo de docentes en huelga ha accedido a las cocheras del Palau de la Generalitat este jueves por la mañana, coincidiendo con un nuevo paro en el sector educativo. La protesta se ha producido a las 7.05 horas de la mañana -diez minutos después de que los Mossos abrieran la puerta de la entrada principal de Palau- cuando una cincuentena de docentes con camisetas amarillas ha accedido a las cocheras por el acceso principal.

Docentes en las cocheras del Palau de la Generalitat este jueves.Bernat Vilaró / ACN

Han desplegado una pancarta con el lema 'Basta de promesas electorales, queremos recursos reales', y han leído una carta que querían entregar al presidente del Govern, Salvador Illa. Una hora y media más tarde, agentes antidisturbios de los Mossos han empezado a sacar uno a uno a los manifestantes que había en el interior de las cocheras y los han ido identificando.

Carta al presidente

En la carta que los docentes querían entregar al presidente, los docentes lamentan la “falta de respuesta y de voluntad negociadora por parte de la consellera de Educación” a las reivindicaciones de los diferentes sectores de la educación pública. Por eso, le exigen que, en calidad de máximo responsable del Govern, “ordene la convocatoria inmediata del comité de huelga, con la participación de todos los sectores implicados”. En la misiva enumeran sus reivindicaciones, como por ejemplo una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC, la mejora de las condiciones laborales de todos los sectores, la internalización de los servicios externalizados, la reducción de las ratios en todas las etapas, la derogación del decreto de plantillas y el “refuerzo del poder de decisión de los claustros y de las trabajadoras de la educación”. También piden la “garantía” del uso del catalán como lengua vehicular y de cohesión social. “Queremos dejar claro que la educación pública tiene que ser una prioridad de país, no una cuestión subordinada a los intereses políticos o a los calendarios electorales”, afirman a la carta. Siguen afirmando que todavía hay tiempo para abrir una vía de diálogo para desencallar la situación y abrir una vía de diálogo con una “voluntad real de llegar a acuerdos”. “Las demandas tienen que traducirse en medidas concretas, plazos definidos y compromisos verificables. No aceptaremos más declaraciones genéricas ni promesas sin calendario ni garantías de cumplimiento”, sostienen. Finalizan asegurando que la carta es un “aviso” y que no darán ningún paso atrás ni abandonarán las reivindicaciones.