“Els joves no demostren com són de veritat per culpa de condicionants”

Quines inquietuds i preocupacions tenen els joves? La societat d’avui en dia és una mica extravagant, moltes persones tenen diferents maneres de pensar, però en una cosa que molta gent està d’acord és que pensen que els joves són una generació perduda i que no són com eren ells. Els joves, encara que no ho sembli, són gent amb moltes preocupacions i dificultats a la vida, tenen moltes pors i pressions que no els deixen ser com voldrien ser ells, i per culpa d’alguns condicionants no demostren qui són de veritat.

Algunes de les preocupacions dels joves són per exemple les pressions socials i les expectatives que els hi fiquen, això els afecta negativament, ja que la pressió no els deixa ser com són i les expectatives que tenen respecte a ells poden no ser les coses que volen i, si no ho aconsegueixen, poden sentir-se malament. Unes altres preocupacions poden ser les acadèmiques, però aquestes no afecten tant la gent.

Aquestes preocupacions són les més rellevants en aquesta societat i encara que per la gent més gran semblin una ximpleria, són les que es tenen en compte ara.

No només hi ha moltes inquietuds, sinó que també són molt importants i afecten moltes coses. Una de les que penso que és de les més importants és el desig de tenir relacions sexuals, ja que molta gent s’enfoca en això i pensa que en fer-ho serà millor que els altres. Una altra podria ser l’anhel de guanyar diners i això desemboca en poder ficar-se en problemes o inclús conflictes familiars.

Ja per anar finalitzant, us diré que els joves tenen poques motivacions, però les que crec que són les més rellevants són guanyar diners aviat i millorar personalment, però no per a tu, sinó per als altres. En conclusió, els joves d’avui han d’aprendre a millorar personalment i no per l’opinió dels altres.

Fet per J.H.