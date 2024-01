Crece la presión en torno a Haley para que deje vía libre a Trump

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La aspirante a la candidatura del Partido Republicano estadounidense para las presidenciales de noviembre, Nikki Haley, ya se encuentra en Carolina del Sur, su estado natal, para tomar impulso en su carrera electoral en un momento en que crecen las presiones para que abandone.

Tras perder ante Trump en los caucus de Iowa y New Hampshire, Haley es la única que le hace frente en el camino republicano hacia la Casa Blanca y se mantiene firme en su voluntad de no darse por vencida. “Tenemos que dejar atrás la negatividad y centrarnos en las soluciones del futuro. He aquí una dura verdad: voté por Trump dos veces. Estaba orgullosa de servir a EEUU y a su Administración. Estoy de acuerdo con muchas de sus políticas. Pero, con razón o sin ella, el caos le sigue”, dijo Haley en la localidad de North Charleston.La aspirante, de 52 años, también se apoya en su edad para presentarse como una alternativa viable frente a Trump, de 77, y el actual mandatario, Joe Biden, de 81. Aunque Haley espera que las primarias de Carolina del Sur el 24 de febrero refuercen su candidatura, la oposición interna juega en su contra. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, apuntó que no ve que a Haley le salgan las cuentas para hacerse con la nominación. Otras voces fueron más claras a la hora de pedir su renuncia, como el senador J.D. Vance: “En este momento Haley puede o abandonar o ayudar a los demócratas”, dijo. También se pronunció en la misma línea el legislador John Cornyn: “Ya he visto bastante. Para vencer a Biden, los republicanos necesitan unirse en torno a un solo candidato, y está claro que Trump es la elección de los votantes”, concluyó.