García Castellón maniobra para excluir a Puigdemont de la amnistía

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa contra el Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha ido un paso más allá y ha afirmado en un auto que las “graves lesiones” que sufrieron dos policías en los altercados posteriores a la sentencia del procés son “incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Este posicionamiento, llega solo dos días después de que PSOE, Junts y ERC pactaran enmendar la ley de amnistía para que las personas investigadas por terrorismo pudieran acogerse a ella siempre que no existan violaciones de los derechos humanos. Por lo que, el nuevo paso dado por el magistrado podría provocar que los acusados por el caso Tsunami, entre los que se encuentran el expresident Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira, quedaran fuera de la amnistía.

La nueva mención a la vulneración de los Derechos Humanos aparece en un auto en el que el magistrado rechaza el recurso presentado por una de las investigadas, que pedía la expulsión del caso de dos policías agredidos que se personaron como acusación particular. Previamente, García-Castellón ya se había encargado de introducir en la causa el concepto de “terrorismo”, consciente de que puede ser una vía para hacer más difícil que los acusados se acojan a la amnistía. Además, también ha maniobrado para incluir la muerte de un turista francés en la causa.Paralelamente, el juez admitió en una providencia que empezó a investigar a Puigdemont por el caso del Tsunami el pasado 6 de noviembre. Esto significa que las pesquisas se hicieron en plena negociación por la investidura y el acuerdo de la ley de amnistía, y sin haber pedido un suplicatorio al Parlamento Europeo.

El juez admite que empezó a investigar a Puigdemont en plena negociación de la ley de amnistía

Por otro lado, el CNI justificó el espionaje al president de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el programa Pegasus asegurando que, el entonces vicepresident, coordinaba a los CDR en la clandestinidad, según adelantó TV3. Así se desprende de los documentos desclasificados que el Gobierno entregó ayer al juzgado de Barcelona que investiga el caso antes de la declaración hoy como imputada de la exdirectora del CNI, Paz Esteban.

La defensa de Aragonès, consideró del todo “insuficiente” el material desclasificado afirmando que “hay muchas partes eliminadas que dificultan su comprensión”. Asimismo, tildaron de “fuera de toda realidad” la justificación del CNI.

Varios ministros socialistas y otros dirigentes del partido censuraron ayer las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la gestión de la amnistía al situar el PSOE “en el extrarradio de la Constitución”, aunque aseguraron que el partido no contempla abrirle un expediente. Aunque el barón pidió que se respetara su opinión las únicas palabras de apoyo le llegaron desde la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al PSOE de “humillar” al presidente de Castilla-La Mancha, y denunció que los socialistas “consideren razonable ser un poco terrorista y les parezca muy mal criticar un poco a Sánchez”. “A los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar y mucho menos a un presidente autonómico que es el único que ha ganado por mayoría unas elecciones en el Partido Socialista”, aseveró. Apuntó, además, que “lo diga Page o quien lo diga” es evidente que el PSOE “está en el extrarradio de la Constitución”.

El recién renovado Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, avisó ayer de que las presuntas pesquisas policiales dirigidas contra el ex fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, son un asunto “grave”, ya que supone “la inversión absoluta de los papeles en un Estado de Derecho”, donde los fiscales investigan, “no se les investiga”. De esta forma, el Fiscal General respaldó la investigación abierta por la Fiscalía de Catalunya sobre las presuntas pesquisas policiales contra el fiscal leridano. En este sentido, justificó que hasta ahora no se haya abierto una macro-causa sobre la Operación Catalunya porque “está por determinar si ha existido” y mucha documentación ya está incluida en causas que están abiertas o que se han abordado previamente. En todo caso, no descartó ningún escenario: “Veremos hacia dónde va esta investigación periodística, qué datos tienen trascendencia procesal y podemos incorporar a las causas”, dijo, “y si es necesario abrir nuevas investigaciones, por supuesto se hará”.

Sobre este caso también se pronunció, pero en sentido contrario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en una entrevista en Catalunya Ràdio preguntada por el caso vinculado al Gobierno de Mariano Rajoy, aseveró que apoya que el Estado se proteja a sí mismo: “Todo lo que sea hacer uso de las herramientas del Estado para protegerse a sí mismo, me parece bien”.

Vilagrà critica que se “retuerza la ley”

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, criticó el “intento de retorcer la ley” para atribuir terrorismo al independentismo, en alusión al auto del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. ”Me parece obsceno”, aseveró.

Pide inhabilitar a García- Castellón

El portavoz de Junts, Josep Rius, acusó ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de tener “una agenda política” y no “una judicial” y reclamó que “o se le aparte del caso” que investiga a Tsunami o “se le inhabilite”.

El Tribunal de Derechos Humanos no interfiere

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó posicionarse sobre la ley de amnistía porque sería “interferir en un proceso democrático”. Ahora bien, avanzó que podría, si lo cree oportuno, trasladar más preguntas a España una vez aprobada la ley.

No enviará el Senado un informe sobre la ley

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, trasladó ayer al Senado que el Consejo Fiscal no emitirá el informe sobre la amnistía que había solicitando alegando “falta de competencias”.