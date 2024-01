El PSOE rechaza las enmiendas y da por hecho el 'no' de Junts a la ley de amnistía

Publicado por ACN

El PSOE ha anunciado el voto en contra de las enmiendas de Junts y da por hecho el 'no' de la formación de Puigdemont a la ley de amnistía. Los socialistas consideran que dar apoyo a alguna de las propuestas de Junts, como la de eliminar el terrorismo de las exclusiones de la ley de amnistía, habría hecho embarrancarse la amnistía en el Tribunal Constitucional, y finalmente "no serviría de nada". El 'no' de Junts a la votación de la ley no supondría el punto final de la ley, sino que implicará que el texto retroceda hasta el trámite parlamentario en comisión. El PSOE espera poder volver a negociar y llevar de nuevo la amnistía al pleno del Congreso en cuestión de dos o tres semanas. La ley se votará aproximadamente a las 18.30 horas de este martes.

Fuentes socialistas han recordado que el texto que ha llegado al Congreso "es sólido" y "no se puede someter a cambios con cada nueva noticia que se conoce". "Sin seguridad jurídica, este adelanto histórico no sería posible".

Los socialistas añaden que están "dispuestos a hablar y mantener su compromiso político de abrir una nueva etapa a Cataluña". Por eso han pedido "madurez" a Junts "para que la amnistía llegue a buen puerto".

Durante el debate de la ley en el Congreso, el diputado del PSC Francisco Aranda ha reprochado a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, las descalificaciones a la cúpula judicial, y ha asegurado –dirigiéndose al PP- que el texto que se someterá a votación es plenamente "constitucional".

"Es una apuesta decidida valiente y democrática para seguir avanzando en Cataluña por el camino del reencuentro y la convivencia, y esta ley, aunque les pese, es buena para Cataluña y para España".

Sin acuerdo con Junts

PSOE y Junts han negociado las últimas horas sin avances. La formación de Puigdemont ha condicionado su voto a lo que la portavoz Míriam Nogueras ha calificado como una "amnistía integral".

En este sentido, Junts había planteado una serie de enmiendas que esperaba incorporar al texto este martes. 11 en solitario, pero también tres conjuntas con el PNV y una con ERC que eliminaba del capítulo de exclusiones a la amnistía la mención al terrorismo y a los delitos de traición, pero mantenía que no se pueden amnistiar vulneraciones del Convenio europeo de los Derechos Humanos.

Una de las firmadas entre Junts y el PNV proponía eliminar del texto las referencias al terrorismo, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y los delitos de traición.

Según Nogueras, el texto que el PSOE se ha negado a modificar no da cobertura a los independentistas perseguidos por la cúpula judicial, y "parar la represión a medias no es pararla".

Un retroceso que no es el punto y final de la ley

El debate de este martes en el Congreso acaba con tres bloques de votaciones. El primero es el de las enmiendas que quedan vivas. En este punto ya se ha evidenciado que Junts y el PSOE no han alcanzado un acuerdo.

Una vez rechazadas las enmiendas, hay un segundo bloque, que es la votación del dictamen de la Comisión, donde hacen falta más votos a favor que en contra.

Previsiblemente, Junts votará a favor en este punto. Si Junts votara 'no', la ley caería y, en caso de que el PSOE la quisiera recuperar habría que iniciar de cero el proceso parlamentario. Es decir, presentar de nuevo una proposición de ley y someterla a la toma en consideración de la cámara.

De esta manera, si Junts vota a favor del dictamen, se llegará a la votación final. En este punto, como se trata de una ley orgánica, hace falta una mayoría de 176 votos, la mitad más uno de los 350 diputados del Congreso.

Si en este punto Junts votara 'no', la ley volvería a la comisión de Justicia, y se podría negociar a partir del texto que elaboró. Fuentes parlamentarias apuntan que si se produjera este 'no' final, la ley podría volver al pleno en breve.