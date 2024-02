Moncloa plantea enviar a Catalunya barcos con agua desde València

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno español planea transportar agua desalinizada en barcos a Barcelona desde la desalinizadora de Sagunt, en València, para paliar la situación de emergencia por sequía en las cuencas internas de Catalunya. Según apuntan medios de comunicación, el agua se enviaría al puerto de Barcelona. La planta de Sagunt está gestionada por Acuamed, que depende del ministerio para la Transición Ecológica.

Este plan se pondría en marcha en los próximos meses si no se remite la situación de sequía, de modo que los primeros barcos podrían llegar a Catalunya en junio. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el conseller de Acción Climática, David Mascort, se reunirán mañana para abordar la crisis del agua en Catalunya.Ribera trasladó ayer al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la intención de llevar a cabo el envío de agua de la desalinizadora de Sagunt. Mazón dijo que acepta esta operación como una muestra de “solidaridad entre regiones”. Una solidaridad, avisó, que “debe extenderse de manera oficial a toda España”. En este sentido, defendió que “el agua desalinizada tenga un uso prioritario y casi exclusivo para emergencias de consumo de boca, no para regadío”. También planteó una reunión con Moncloa para abordar las necesidades hídricas de la Comunitat Valenciana, como los trasvases o la emergencia de la Albufera.Según informó el Govern valenciano en un comunicado, Ribera garantizó que el aumento de la capacidad de la desalinizadora por encima del 15% no tiene ninguna afección para las necesidades de la provincia de Valencia. Fuentes del ministerio para la Transición Ecológica destacaron la “sintonía y el espíritu de colaboración en un asunto tan serio como la sequía”.El conseller Mascort ya había apuntado el martes que la relación con el ministerio “es muy fluida”, y detalló que mañana discutirá con Ribera la posible llegada de agua de otros lugares del Estado. “La colaboración es máxima y seguro que encontraremos la fórmula porque, si es necesario, traemos agua”, indicó. Sobre la llegada de barcos cargados de agua, el conseller recordó que el Govern trabaja desde hace meses en este escenario y mantiene contactos con navieras, para asegurar su disponibilidad, así como con varios territorios. Asimismo, aseguró que se tratará de una “solución de emergencia” que suministrará agua a infraestructuras críticas, como hospitales.