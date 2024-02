La Audiencia de Barcelona archiva la causa de Anna Gabriel por el 1-O

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Barcelona ha decidido archivar la causa en la que la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, estaba procesada por un presunto delito de desobediencia por su supuesta participación en el 1-O.

En un auto, que trascendió ayer pero que tiene fecha de noviembre de 2023, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona concluye que los hechos que se le atribuían a Gabriel no son constitutivos de delito y cierra definitivamente la causa que tenía abierta, después de que así lo solicitaran la Fiscalía y la defensa, mientras que Vox, que ejerce la acusación particular, no se posicionara en el plazo que le dio la sala.Gabriel se trasladó a Suiza en febrero de 2018, poco antes de que el juez del Tribunal Supremo instructor del procés, Pablo Llarena, la procesara en rebeldía por desobediencia por promover en el Parlament iniciativas como la ley de transitoriedad o la del referéndum. En julio de 2022 acudió a comparecer ante el Alto Tribunal para regularizar su situación. El Supremo decidió entonces remitir la causa a la Audiencia de Barcelona, puesto que Gabriel había dejado de ser diputada y, por tanto, aforada. Una vez asumió la causa, la Audiencia pidió a las partes que se pronunciaran sobre si querían enviar el caso a juicio o archivarlo, ante lo que la Fiscalía y la defensa pidieron el archivo y Vox no se pronunció.Tras conocerse la noticia, la exdiputada aseguró sentir “una sensación agridulce” porque todavía “hay miles de personas represaliadas, como los CDR o el Tsunami Democràtic”.

El PP afea a Sánchez estar más preocupado por los independentistas que por los agricultores

Por otro lado, ayer siguieron los reproches en torno a la amnistía. El vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendodo, criticó al Gobierno sus cesiones al independentismo y las relacionó con las protestas en el campo afirmando que “la amnistía no vale para que los agricultores siembren el campo”. Ante esto, el Gobierno afirmó que si Junts hubiera ofrecido la posibilidad de hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo, habría aceptado la amnistía.

Marlaska: “ No me constan vínculos entre el independentismo y Rusia”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,señaló ayer que no le constan relaciones del independentismo catalán con Rusia, después de que el Parlamento Europeo reclamara a España que investigue presuntos lazos del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont con Moscú en el marco del procés. En esta línea, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reclamó “respeto” para las investigaciones judiciales que “ha habido” en España, y algunas “las sigue habiendo”, sobre los presuntos vínculos del Kremlin con el independentismo catalán. Por su parte, Puigdemont apuntó a través de redes sociales que los que realmente supone una “amenaza” para la democracia es la “policía patriótica” que añadió, es “conocida por jueces que casualmente no mueven ni un dedo” .Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer “señalar” a Carles Puigdemont en Bruselas y de “intervenir” la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El Govern defiende la amnistía ante el Consejo de Europa

La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, defendió ayer la ley de amnistía como una herramienta para “ avanzar en la resolución del conflicto político” ante la Comisión de Venecia, la delegación vinculada al Consejo de Europa que está de visita en Madrid invitada por el Senado para evaluar la medida. A la salida de la reunión, Serret explicó que trasladó a los miembros de la delegación que la voluntad principal de la Generalitat es “poder entrar en esta segunda fase con todas las garantías para poder encontrar una solución democrática con el máximo de respeto a todas las partes y el máximo de apretón en todos los marcos legales estatales, europeos e internacionales”. La Comisión de Venecia, que ayer finalizó su visita de dos días, se reunió también con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que no profundizaron en los detalles de la norma.