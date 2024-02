El PSOE da un ultimátum a Ábalos para que entregue su acta de diputado en 24 horas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE dio ayer al exministro socialista José Luis Ábalos un plazo de 24 horas para que entregue su acta de diputado, por la imputación de su exasesor Koldo García por el presunto cobro de comisiones irregulares por la compra de mascarillas y material sanitario en los peores meses de la pandemia. Además, el partido impulsará una comisión de investigación en el Congreso sobre esta trama. La Ejecutiva Federal del PSOE, que ayer se reunió sin Pedro Sánchez, decidió estas medidas por unanimidad. Por su parte, Ábalos optó por mantener el pulso y a primera hora de la tarde registró su cese como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero sin renunciar a su escaño.

“Nosotros no nos erigimos en jueces, pero consideramos que existe una responsabilidad política”, dijo la portavoz socialista Esther Peña, que señaló que el exministro “no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación”. Fuentes del partido añadieron que si el exministro no deja hoy el escaño, será expulsado del grupo socialista, por lo que su única opción si continúa como diputado será pasar al grupo mixto. Hasta ahora, Ábalos venía manteniendo que no tiene motivos para dejar el escaño al no estar investigado, si bien afirmó estar dispuesto a plantearse su situación si se lo pedía el partido.Entretanto, el PP reclamó a Ábalos que “estire la manta” y “lo explique todo” sobre el ‘caso Koldo’. “Le dejarán tirado, que estire la manta”, dijo el portavoz de los populares, Borja Sémper. Más tajante se mostró el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que acusó al entorno de Pedro Sánchez y de Ábalos de lucrarse “a costa de la muerte y de la enfermedad” durante la pandemia. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, acusó a Sánchez de tener “interés en controlar la Justicia” para que “no se persigan este tipo de casos”. Los populares también exigieron a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que explique si medió con García cuando esta presidía el Govern balear.Entretanto, la portavoz de ERC, Raquel Sans, dijo que espera que el líder del PSC, Salvador Illa, que era ministro de Sanidad cuando se compraron las mascarillas, comparezca en el Congreso para dar “las explicaciones pertinentes”. Con todo, la portavoz del PSC, Èlia Tortolero, aseguró que Illa no tiene “nada que ver” con el ‘caso Koldo’.

El PP investigará el ‘caso Koldo’ también en la Cámara Alta

El PP registró ayer una petición de creación de comisión de investigación en el Senado –donde cuenta con mayoría absoluta– sobre el denominado ‘caso Koldo’. Los populares prevén citar a esa comisión al presidente español, Pedro Sánchez; a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol; al líder del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, entre otros. El portavoz del PP, Borja Sémper, justificó esta comisión en el Senado porque su partido “no sea fía en absoluto” de una comisión de investigación en una institución, “cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama”. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, añadió que su partido impulsa esta investigación porque Pedro Sánchez “no responde” cuando “se le pregunta” sobre esta “trama de corrupción bajo su mandato”.