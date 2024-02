Los presupuestos del 2024 ascienden a 43.673 millones (+6,3%) y los departamentos de Educación y Salud son los que más crecen

Publicado por ACN

Los presupuestos del 2024 ascienden a 43.673 millones de euros, un 6,3% más con respecto a los del año pasado. Educación (+682) y Salud (+636) son los departamentos que más aumentan en valores absolutos aunque, en términos relativos, es el de Cultura el que más crece, un 19,5%. El peso del gasto social se sitúa en el 72,6% y baja seis décimas con respecto a los presupuestos del 2023, cuando supuso el 73,2%. La inversión en infraestructuras y equipamientos llega a los 3.064 millones, un 9,7% más, y el Govern destaca que es el nivel más alto desde el 2011. Con respecto al gasto en diferentes ámbitos destacan los 1.045 millones para hacer frente a la sequía, 2.627 para el transporte público y 1.001 millones para Investigación y Desarrollo.

El Govern defiende que el presupuesto total de 43.673 millones para el 2024 supone un incremento del 34% desde el inicio de la legislatura, 11.152 millones más. Y atribuyen la tendencia ascendente de las cuentas de los últimos años a la buena evolución de la economía y la suspensión de las reglas fiscales.

El Departamento de Educación supera los 7.500 millones y es el que tiene un crecimiento mayor en cifras absolutas, 682 millones más. En segundo lugar hay Salud, que tiene asignada el gasto departamental mayor, 12.059 millones. Y con respecto al 2023 son 636 millones más. Por detrás está el departamento de Derechos Sociales con un gasto de 3.612 millones y un crecimiento de 290 millones; y el departamento de Territorio que llega a los 2.462 con un crecimiento de 253 millones.

En porcentaje, el departamento que más crece es Cultura, un 19,5%. Los 566 millones que se destinan suponen el 1,7% del total del presupuesto. En segundo lugar se sitúa Igualdad y Feminismos (132 millones), con un incremento del 14,2% y, en tercer lugar, Presidencia (1.033 millones) con un 13,4% más. El Govern también destaca que el Departamento de Educación crece un 10% con respecto al 2023

Reducción del peso del gasto social

El peso del gasto social con respecto al total del presupuesto se sitúa en el 72,6%, es decir, seis décimas menos con respecto a los presupuestos del 2023, cuando se situó en el 73,2%. Y supone una reducción de dos puntos si se compara con las cuentas del 2022, cuándo el gasto social se fijó en el 74,6%. Se entiende por gasto social las relacionadas con salud, derechos sociales, educación, universidades, vivienda, fomento del empleo, transporte público e igualdad y feminismos. Según fuentes del Govern, la reducción del peso del gasto social responde a dos motivos. Por una parte, por el incremento de los intereses de la deuda. Y por otra parte, por el aumento del gasto en políticas del agua para hacer frente a la sequía.

1.000 millones para combatir la sequía

De los 1.045 millones que la Generalitat prevé destinar a hacer frente a la sequía destacan los 327 millones por ampliar y mantener las infraestructuras de regeneración y desalinización; 86 millones para mejoras de riego con el objetivo de ahorrar agua; 32 millones para abastecer el agua de transporte en alta y 27 millones para ayudar a los ayuntamientos para que renueven las redes de suministro.

Por otra parte los presupuestos prevén 1.219 millones para vivienda y 300 millones más a energías renovables.

Por lo que se refiere al aumento de la plantilla de la Generalitat, en el ámbito de de Educación se incluyen 2.280 nuevas plazas, 399 más para la escuela inclusiva; un incremento de 3.257 plazas para salud; y 1.515 más para cuerpos de seguridad y emergencias. Además, los presupuestos contemplan 1.000 nuevas plazas residenciales.

En el ámbito de la transformación económica, hay 697 millones para el Pacto Nacional para la Industria, 83 millones para el fondo de transición nuclear y 87 millones previstos para ayudar al sectir agroalimentario.

En el apartado de cultura, los presupuestos prevén 111 millones para fomentar el aprendizaje en catalán y 104 millones para fortalecer la industria audiovisual.

800 millones para reducir la deuda de Salud

Los presupuestos prevén 800 millones de euros para reducir parte de la deuda que se arrastra en Salud. Una cifra que se suma a los 12.059 millones asignados al departamento para el 2024. La voluntad del Govern es reducir la bolsa de gasto que no se puede pagar a finales de año, se convierte en gasto desplazado y se ha ido acumulando en los últimos años.

Incremento de intereses de la deuda

Una partida que aumenta significativamente es la que prevé destinar el Gobierno a pagar intereses de la deuda. Se incrementa en 591 millones hasta llegar a los 1.372 como consecuencia de la subida de los tipos de interés.

Los ingresos crecen un 9,7%

El conjunto de los ingresos (finalistas y no finalistas) que recibe la Generalitat crecen un 9,7% y se sitúan en 41.887 millones. A diferencia de los dos presupuestos anteriores, este año las cuentas no incluyen Fons Next Generation ya que para el 2024 no se han asignado nuevos recursos. La mayor parte de los ingresos provienen del modelo de financiación, que supone un 84% de los ingresos no finalistas, mientras que los tributos propios y cedidos aportan el 14%.