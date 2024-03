El juez dice que Ábalos “intermedió” en la trama balear del 'caso Koldo'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el denominado ‘caso Koldo’, señala que el exministro socialista José Luis Ábalos actuó como “intermediario” en las “gestiones” realizadas por su exasesor Koldo García para tratar de “solucionar” la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la empresa de la trama. Así consta en un auto fechado el 7 de febrero, en el que el magistrado sitúa a Ábalos en una reunión con su exasesor el 10 de enero en un reservado de una marisquería de Madrid. Esa reunión tiene un “especial interés para los hechos investigados”, según el juez, que cree que Koldo habría “influido” para que se llegase a un pacto a favor de la empresa sobre la que pivota toda esta red, Soluciones de Gestión, en el marco de la reclamación de 2,6 millones efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra de 1,5 millones de mascarillas. Este material no llegó a usarse porque era de mala calidad.

Además, Moreno también recoge una conversación del 2 de diciembre entre otro implicado en el caso y García, en la que este informa que había quedado con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con “Alberto”, nombre de pila del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Según consta en la causa, en aquellas fechas, el exasesor de Ábalos temía que le estuvieran investigando y tomaba precauciones para no tratar ciertos asuntos por teléfono.Con todo, tanto Feijóo como Tellado negaron ayer de forma rotunda que contactara con el exasesor de Ábalos. “Nunca me he reunido con ningún miembro de la trama, pero creo que la mujer del presidente (Pedro Sánchez) sí”, dijo Tellado.El portavoz del PP hizo referencia a una información publicada ayer por el diario El Confidencial, que afirmó que un empresario investigado en la trama y el consejero delegado de la compañía Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en marzo de 2020 con la mujer de Sánchez antes de que esta empresa fuera rescatada con fondos públicos.Mientras los populares exigieron “explicaciones inmediatas” al presidente español, la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Jesús Montero, rechazó toda vinculación de la mujer del presidente español con el ‘caso Koldo’.Entretanto, Ábalos defendió que ve diferencias entre los contratos de mascarillas firmados desde su ministerio y los que rubricó el Govern balear durante la etapa de la socialista Francina Armengol. A su juicio, lo que ocurrió en esta comunidad fue “estafa” por parte de la empresa y conllevó un “quebranto de las arcas públicas”.