Miles de rusos despiden a Navalni en un valiente desafío a Putin

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Decenas de miles de rusos se despidieron ayer del líder opositor, Alexéi Navalni, que fue enterrado en Moscú, en una valiente muestra de desafío al que sus partidarios consideran responsable de su muerte hace dos semanas en prisión, el presidente, Vladímir Putin.

“¡No tenemos miedo! ¡No perdonamos! ¡No a la guerra!”, coreaban los asistentes a los funerales, entre los que algunos se atrevieron a gritar “¡Putin, asesino!”.Las colas para despedirse de Navalni se extendían por varios kilómetros, escenas que no se veían en este país desde hacía muchos años. En previsión de una muestra de afecto tan multitudinaria, la iglesia ortodoxa de Máriino amaneció rodeada por un cordón policial sin precedentes integrado por cientos de agentes del orden.“Los rusos están despertando de su letargo”, comentó una pensionista, que añadió al oído del reportero: “Puede ser que yo tenga ya 74 años, pero si hace falta voy a las barricadas”. Sin embargo, fue una jornada pacífica, con solo unas decenas de detenidos.La viuda, Yulia Naválnaya, no emuló a su marido –que fue apresado en 2021 tras volver a Moscú– y prefirió atender los sabios consejos de sus correligionarios. No regresó a Rusia para asistir al sepelio, al igual que sus hijos.Los embajadores occidentales, incluido de Estados Unidos y la UE, se personaron en la iglesia para presentar sus respetos, pero el Kremlin mantuvo silencio y sólo advirtió contra el estallido de manifestaciones antigubernamentales.Por otra parte, el secretario de Estado estadounidense, Lloyd Austin, afirmó que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden de Putin. “Sabemos que si (el presidente ruso, Vladimir) Putin tiene éxito aquí, no parará. Seguirá adoptando más acciones agresivas en la región”, dijo en el Congreso.