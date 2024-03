Armengol planta cara al PP por el 'caso Koldo' y le acusa de “romper todas las líneas rojas”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se defendió ayer frente a la petición de dimisión del PP, al que acusó de “romper todas las líneas rojas” al involucrarla en la presunta corrupción del llamado ‘caso Koldo’ por la compra de mascarillas durante la pandemia. “No dejaré que mancillen mi nombre ni que lo mezclen con nada que se parezca a la corrupción”, defendió en la Cámara, antes de afirmar que ni ella ni nadie de su gobierno en Baleares están siendo investigados por la trama corrupta ni aparecen en el sumario. “Es como mínimo sorprendente que el que pide mi dimisión es el único que sale en los sumarios”, dijo, en referencia al PP.

La expresidenta balear también subrayó que no recibió “órdenes” ni “presiones” de la trama corrupta para contratar a la empresa investigada por el caso, y sostuvo que el Servicio de Salud de Baleares era el encargado de decidir si se tenía que comprar ese material sanitario. Detalló que durante la pandemia “todos competíamos contra todos para comprar a China”, y que “había gente que tenía un contacto o que pensaba en alguien para poder intermediar para comprar” al gigante asiático. Aseguró que el Servicio de Salud de Baleares “se ponía en contacto con esas empresas y analizaba lo que se les ofrecía”. Por ello, defendió que su gobierno “podría ser víctima, pero jamás cómplice ni colaborador” de la trama. Por otra parte, Armengol rechazó la petición del PP de inhibirse en la votación que celebró la Mesa del Congreso para dar el visto bueno a la comisión de investigación sobre los contratos de compra de material sanitario en pandemia impulsada por el PSOE. El PP denunció que la presidenta de la Cámara no debería haber votado sobre “una comisión que finalmente debiera investigarla a ella como una de las partes de la trama”. Con respecto a las declaraciones de Armengol, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acusó a la socialista de “mentir” al asegurar que no está siendo “investigada” y le exigió que aclare quién le llamó “para que comprase mascarillas de la trama”. Insistió en que no puede seguir presidiendo la Cámara “ni un minuto más”.Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo sentir “frustración” y “rabia contenida” por la ofensiva del PP contra Armengol, y señaló que quien debería dimitir por el ‘coso Koldo’ es Tellado por aparecer mencionado en el sumario.

Puente destituye al alto cargo que tramitó la compra de mascarillas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, decidió ayer cesar “por pérdida de confianza” al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, el alto cargo que tramitó la compra de mascarillas con la empresa investigada en el ‘caso Koldo’. El cese de Sánchez Manzanares se hará efectivo previsiblemente hoy. Se trata de la primera expulsión en el ministerio de Transportes desde que estalló el ‘caso Koldo’. Puertos del Estado, dependiente de Transportes, fue el primer organismo público que contactó con la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el ‘caso Koldo’. El contrato por ocho millones de mascarillas se firmó el 21 de marzo de 2020 y tuvo un valor de 20 millones de euros. Precisamente, Koldo García, el presunto intermediario de la trama investigado y asesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos fue vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado.