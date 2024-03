11-M, el día en que todo cambió

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Eran las 07.38 de la mañana del 11 de marzo de 2004 cuando 4 convoyes que llegaban a la estación de Atocha explotaron, dejando tras de sí 192 muertos, casi 2.000 heridos y una huella imborrable en la memoria de todos los españoles a apenas dos días de que se celebraran las elecciones generales. En aquel momento el 11M se convirtió en el atentado terrorista más sangriento de la historia de Europa, pero esta efeméride también será recordada por las mentiras del Gobierno de José María Aznar (PP) y cómo precipitaron su caída. Y es que desde el primer momento su ministro del Interior, Ángel Acebes, afirmaba que no había duda que ETA era la responsable del atentado a pesar de que el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, lo desmintiera, y la propia banda terrorista lo corroboró el 13 de marzo.

Sin embargo, mientras 11,7 millones de españoles se manifestaban en contra del terrorismo, el gobierno de Aznar insistía en su teoría a pesar de que la mayoría de pruebas de las que disponían no lo corroboraran e incluso servicios de inteligencia extranjeros ya apuntaban al terrorismo islámico. Finalmente, el 14 de marzo la banda Al Quaeda reivindicó el atentado, lo que provocó la derrota de Aznar en las elecciones generalesde ese día en favor de José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE). El veinte aniversario de los atentados coincide con la prescripción de los delitos de terrorismo, y con ello irán decayendo las órdenes de busca y captura que quedan en vigor.

El motivo es que cuando se produjeron los atentados, el Código Penal establecía que los delitos de terrorismo que no fueran considerados de lesa humanidad prescribían a los 20 años, situación que cambió con una reforma de 2010 que los declaró imprescriptibles si hay muertes. Una modificación que no puede ser aplicada de forma retroactiva dada la “naturaleza material” del instituto jurídico de la prescripción. De los huidos que quedan por localizar, dos de ellos, Mohamed Afalah y Daoud Ouhanne, se cree que podrían haber fallecido en sendos atentados suicidas en Irak, con lo que solo quedaría uno vivo: Said Berraj, del que se sospecha que tuvo un papel destacado en el 11M. Este lunes es el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo precisamente por los atentados de Atocha, motivo por el cual la Comisión Europea hará en Madrid un acto de recuerdo con los Reyes y el presidente del Gobierno. También se harán homenajes en otras 12 ciudades