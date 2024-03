El Govern, sobre los datos para calcular las balanzas fiscales: "La información no aporta ninguna novedad"

Publicado por acn

El Govern ha cargado contra los datos de gasto e inversión pública publicados este martes por el Estado, para así facilitar el cálculo de las balanzas fiscales. "La información no aporta ninguna novedad. Lo que pedimos desde hace años es la territorialización del gasto. Es decir, en qué territorio destina el Estado cada programa de gasto. Eso hoy no se ha publicado", ha criticado el Departamento de Economía y Hacienda, que recuerda que hay hasta 102.000 millones de euros de gasto que el gobierno español todavía no ha dicho en qué territorios se gastan. "Por el volumen que representan, disponer de estos datos es un factor clave para calcular las balanzas fiscales. A día de hoy, esta información sigue siendo secreta", ha querido dejar claro el Govern.

De hecho, Economía y Hacienda insiste en que la información hecha pública este martes son los datos territorializados de las inversiones del Estado y de la Seguridad Social, "una información que ya era conocida". "Hasta ahora la partida de las inversiones la teníamos repartida por ministerios. Hoy, la única diferencia es que la información que se ha publicado está repartida por programas de inversión", ha puntualizado el departamento liderado por la consellera Natàlia Mas. "La Generalitat vuelve a pedir al Estado que publique todos los datos como ejemplo de buena gestión y transparencia que sería propia de una administración en el siglo XXI. Les datos de lo que se hace con el dinero de la ciudadanía pertenecen a la propia ciudadanía", ha reiterado el ejecutivo catalán.

"El hecho de que se oculten demuestra, una vez más, la necesidad de que la Generalitat disponga y gestione de los recursos que genera la ciudadanía y las empresas de Cataluña", ha concluido el Govern, que calcula que la balanza fiscal de Cataluña con el Estado ya era de casi 22.000 millones de euros en el 2021, equivalentes a un 9,6% del PIB.