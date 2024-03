Catalunya recibe el 14% de inversión estatal en Renfe y Madrid, el 54,6%

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Comunidad de Madrid concentró el 54,6% de las inversiones del Estado en Renfe en 2021 mientras que Catalunya, ese mismo año, recibió el 14%. Así consta en los datos difundidos ayer por el ministerio de Hacienda para facilitar el cálculo de las balanzas fiscales. La inversión total de la operadora, la cuarta empresa con mayor inversión pública ese año, sumó 644,9 millones. De ese importe, Madrid lideró el ranking de gasto por territorios con 352 millones seguido de Catalunya, con 90,6 millones y Andalucía, con 55,7 millones. Los datos también muestran que más de una veintena de organismos estatales como Loterías o el ICO invirtieron únicamente en la capital durante 2021. Otra de las empresas públicas más destacadas es Enaire, que en 2021 destinó 799,8 millones, de los que 76,9 millones se destinaron a Catalunya y 121 millones a Madrid, que fue el territorio que recibió una mayor aportación. En el caso de Puertos del Estado, en Catalunya se destinaron 89,2 millones de euros de los 359,3 millones de euros y fue la comunidad que más inversión recibió. En este caso Madrid, pese a carecer de litoral, también recibió inversión, 1,18 millones.

La difusión de los datos brutos de inversión permitirá que gobiernos autonómicos, entidades privadas, partidos y patronales puedan hacer su propio cálculo de las balanzas fiscales de 2021. El Ejecutivo español, sin embargo, apunta que no harán un cálculo oficial como se había hecho en el pasado, y resaltó que existen diferentes metodologías para analizar la inversión por territorios.La difusión de estos datos en bruto por parte del Gobierno español, gesto que formaba parte de un acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura, no convenció a la Generalitat. De hecho, desde el Executiu apuntaron que la información publicada no aporta “ninguna novedad” y lo necesario es la “territorialización del gasto, es decir, a qué territorio destina el Estado cada programa de gasto. Esto hoy no se ha publicado”, indicó la Generalitat, que lamentó que además en estos informes “hay 102.000 millones de euros de gasto del Estado que todavía no se ha dicho en qué territorios se han invertido”.