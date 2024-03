Sánchez pide a Feijóo la dimisión de Ayuso y este le culpa del 'caso Koldo'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lanzaron ayer duras acusaciones cruzadas a cuenta de las supuestas tramas corruptas que han salpicado a sus respectivas formaciones: el llamado ‘caso Koldo’ y el presunto fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo ello mientras la popular arremetió contra el jefe del Ejecutivo central, al que acusó de “pedir mi dimisión para tapar sus escándalos”.

Sánchez reclamó a Feijóo que exija la dimisión a Ayuso “aunque le cueste su puesto, como a Casado”, tras conocerse que la pareja de la presidenta madrileña presuntamente defraudó a Hacienda 350.000 euros y habría cobrado dos millones por comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. También echó en cara al líder popular su fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado hace 30 años, y aseguró que, con ese historial, no habría llegado en el PSOE “ni a concejal de pueblo”. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el PP no tiene “autoridad” para hablar de corrupción y espetó que la sede de los populares “se pagó con dinero negro”.De su lado, Feijóo eludió hablar sobre el caso de la pareja de Ayuso, e insistió en situar a Sánchez en el centro del ‘caso Koldo’ por su “silencio cómplice”. En este sentido, afirmó que el “futuro” del jefe del Ejecutivo español “está amenazado por la corrupción” y le advirtió de que “cuanto más encienda el ventilador, más se acredita su desesperación”. Con respecto a las acusaciones de Sánchez, Feijóo le advirtió de que “seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba de decir” sobre la pareja de Ayuso.Entretanto, la presidenta madrileña acusó a Sánchez de querer desestabilizarla a través de su “destrucción personal” y aseguró que su pareja “no está en ninguna trama, solo está sufriendo la manipulación de una inspección de Hacienda orquestada para hacerme daño a mí”. Además, Ayuso afirmó que es Hacienda quien “le debe casi 600.000 euros” a su novio. La popular sostuvo que ve “un tanto nervioso” a Sánchez, y dijo que “a lo mejor lo que le conviene son unas vacaciones en República Dominicana”, en referencia a los vuelos que el presidente habría hecho a este país a bordo del Falcon. Por otra parte, después de que Montero señalara que Ayuso vive en un piso pagado “con fraude” a Hacienda y que la Cadena SER publicara que su pareja se compró un coche de lujo tras cobrar los beneficios que ahora se investigan, la dirigente popular dijo que “mientras esté legal, soy libre de subirme en ese coche y de meterme en esa cama”. Entretanto, el PP avanzó que denunciará a Sánchez ante la Oficina de Conflictos de Intereses por no ausentarse de los Consejos de Ministros que decidieron el rescate de Air Europa, al entender que esta empresa “tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer” por las reuniones que la mujer del presidente habría teindo con empresarios relacionados con esta compañía antes de que fuera rescatada con fondos públicos. Además, afirman que la compañía aérea pagó actos de la empresa en la que trabajaba la mujer de Sánchez.

El Barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de marzo, el primero tras la primera votación de la ley de Amnistía en el pleno del Congreso, el estallido del ‘caso Koldo’ y las elecciones gallegas, sitúa al PP 2,7 puntos por encima del PSOE, rompiendo el empate técnico del mes anterior. En concreto, el centro que dirige José Félix Tezanos sitúa al PP en cabeza con una estimación de voto del 34%, mientras que el PSOE se queda en un 31,3%. El sondeo, que se hizo entre el 1 y 5 de marzo con 3.931 entrevistas, tras el desplome del PSOE en las elecciones gallegas, apunta a una importante alza en el respaldo a Vox, que pasa de un 7,9% a un 9,9% de estimación de voto. Esto le permite situarse como tercera fuerza política en lugar de Sumar, que pierde un punto y se queda en el 9,2%. La suma de PP y Vox supera a los dos partidos que forman el Gobierno de coalición: 43,9% frente al 40,5%, algo que no ocurría desde noviembre. Con respecto a los partidos catalanes, Junts sube dos décimas, hasta el 1,2% de estimación de voto, y ERC 0,2 puntos y se queda con el 1,9%. En el caso de los grupos vascos, las posiciones no cambian y Bildu obtendría un 1,1%, por delante del PNV, con un 0,9%.

Por otra parte, el barómetro del CIS muestra que la preocupación de los ciudadanos por la corrupción se ha disparado siete puntos en marzo, coincidiendo con el estallido del ‘caso Koldo’. Este problema asciende al sexto lugar en el ránking de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, con un 12,2% de encuestados que mencionan la corrupción como uno de los tres principales problemas de España, frente al 4,9% del mes anterior.