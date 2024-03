Aragonès firma la convocatoria electoral y los partidos empiezan a perfilar sus campañas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para las elecciones catalanas ha empezado a correr. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, rubricó ayer el decreto de convocatoria de las elecciones del 12 de mayo y de disolución del Parlament. El president anunció el pasado miércoles el adelanto de las elecciones, después de que el Parlament tumbara los presupuestos del 2024, al aprobar sus enmiendas a la totalidad. Pese al acuerdo con el PSC para sacar adelante las cuentas, el veto de los comuns al Hard Rock imposibilitó que se tramitaran en la Cámara. El Diari Oficial de la Generalidad (DOGC) publicará hoy el decreto y a partir de ahí, comienzan a contar los 54 días que, según la ley electoral, deben pasar entre la convocatoria, y la disolución del Parlament, y el día de la cita electoral. Los partidos, sin embargo, ya se han lanzado hacia la precampaña, que se prevé un duro enfrentamiento de todos contra todos.

El partido en el Govern, ERC, reivindicó a Aragonès, su candidato en la contienda, como el “rival a batir” y por eso advirtió que todo el mundo utilizará “todas las herramientas” para intentar lograrlo. En este sentido, el partido centrará su discurso en defender la gestión del Govern para “transformar” Catalunya. Por su parte, desde Junts están preparando ya el anunció del expresident Carles Puigdemont como su candidato. Este se producirá el jueves en un acto en Elna, en el Rosselló. La semana pasada ya adelantó que le haría mucha ilusión estar en el Parlament en el debate de investidura y su abogado añadió que estaría dispuesto a volver, pese a no estar en vigor la ley de amnistía y poder ser detenido, si ganara los comicios. En un mensaje en X, el eurodiputado afirmó que “fueron al exilio por las mismas razones por las que tendremos que volver”. Puigdemont también debe decidir si renuncia a encabezar Junts a las elecciones europeas del 9 de junio. El partido ya ha apuntado que ven difícil que sea candidato en ambos comicios.Mientras, desde el PSC, que según los sondeos lanzados ya por varios medios de comunicación sería el vencedores de los comicios, su secretario general, Salvador Illa, se reivindicó como el candidato para una mayoría transversal que quiere un autogobierno fuerte en Catalunya, alegando que la sociedad catalana “no está” en la vía de la unilateralidad que Junts y ERC siguen defendiendo como una posibilidad. En esta línea, la nueva portavoz de los socialistas catalanes, Núria Parlon, rechazó que la recuperación de la concordia y la confianza entre Catalunya y España pase por un referéndum pactado: “No, estoy convencida de que no. No podemos volver atrás”, dijo. Desde los comuns, por su parte, acusaron a Esquerra de no tener un modelo para Catalunya y a los socialistas de apostar por “políticas caducas”, en alusión al macroproyecto del Hard Rock.

Feijóo apunta contra el PSC y el independentismo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avisó ayer que frenar el procés en Catalunya exige “no confiar ni en el PSC, ni en ERC ni en Junts” porque “son tres patas del mismo proyecto”, “un proyecto de ruptura institucional”. Además, aseguró que la amnistía es “una condena a los demócratas” porque lo que hace es “abrir muchos conflictos” al ser un “camino que conduce hacia la autodeterminación”. Pese a que el líder del PP tiene claros los rivales a abatir en la contienda electoral, lo cierto en que Génova se encuentra ahora mismo perfilando a marchas forzadas la oferta de su partido en Catalunya, con su candidato en el aire y la necesidad de aunar visiones contrapuestas respecto a cómo relacionarse con el independentismo. La dirección de la formación en Catalunya apuesta por su actual líder, Alejandro Fernández, no visto del todo bien desde Madrid tras sus críticas a Feijóo. El PP, no obstante, achaca esta incógnita a la negociación abierta con Ciudadanos para integrar bajo las siglas del PP a miembros del partido naranja.Por su parte, desde el Gobierno de España, el PSOE auguró que la actual legislatura, que encabeza Pedro Sánchez, continuará “independientemente” de cual sea el resultado en las distintas elecciones que se sucederán en los próximos meses: las autonómicas en País Vasco y Catalunya y las europeas.