Occidente tacha de no democráticos los comicios que perpetúan a Putin

Los Estados miembro de la Unión Europea y otros países occidentales como EEUU criticaron ayer que las elecciones presidenciales en Rusia en las que el presidente, Vladímir Putin, logró la reelección con el 87,28 por ciento de los votos, tuvieron lugar en un contexto “restrictivo”, sin oposición real y que en ningún caso pueden aplicarse a territorios ocupados en Ucrania.

Estados Unidos consideró que los comicios no fueron democráticas y que los resultados eran predecibles. Sin embargo, el Kremlin hizo oídos sordos de estas acusaciones y se congratuló por el resultado “excepcional” logrado por el líder ruso. Con todo, la oposición en el exilio, que acusa a Putin de ordenar el asesinato en prisión del líder opositor, Alexéi Navalni, no se creyó los resultados.Los presidentes de Venezuela, Cuba, Bolivia y de Corea del Norte felicitaron a Putin por su reelección.Con esta victoria, la mayor desde que llegara al poder, Putin seguirá en el Kremlin hasta 2030, mandato que le permitirá continuar la campaña militar en Ucrania y su actual pulso con Occidente.El propio Putin, que horas antes había agradecido la unidad del pueblo ruso, conmemoró ayer el décimo aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea durante un mitin-concierto en la plaza Roja, acompañado de los tres candidatos a los que se enfrentó en las elecciones a los que pidió unidad para lograr la vitoria final sobre Ucrania.Putin, que superará al dictador soviético Iósif Stalin si sigue en el Kremlin hasta 2030, decidió darse un baño de masas en la plaza Roja, donde decenas de miles de personas asistían a un mitin-concierto. “Crimea no es sólo un importante territorio desde el punto de vista estratégico, no es solo nuestra historia, nuestra tradición (...) Crimea es principalmente su gente: los crimeos y habitantes de Sebastopol. ¡Ellos son nuestro orgullo!”, afirmó.Sobre Ucrania, Putin afirmó el domingo que los soldados de la OTAN ya combaten en suelo ucraniano y mueren “en grandes cantidades” en el campo de batalla.Mientras, el menos cuatro personas murieron en un nuevo ataque ejecutado por Ucrania contra la localidad de Nikolskoye, en la región rusa de Bélgorod.