Aragonès condiciona el apoyo a Sánchez al avance de la financiación propia en Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, defendió ayer en Madrid la propuesta de la Generalitat de una financiación singular para que Catalunya recaude y gestione todos los impuestos que paga, después de que el Gobierno mostrara su negativa. El plan cuenta también con el rechazo de la mayoría de comunidades autónomas.

El president, Pere Aragonès, alertó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que si no negocia este modelos de financiación propia, tal y como se “comprometió” en el pacto de investidura, no habrá nuevos acuerdos de legislatura. Y es que para él, esta reforma “debe ser un hito en la resolución del conflicto” catalán y la base de una nueva relación bilateral entre Estado y Catalunya. El president, defendió que se trata de “una cuestión de justicia” y no de un privilegio ni ventaja para la Generalitat. “El esfuerzo fiscal que hacen los catalanes tiene que revertirse en los servicios públicos de Catalunya”, aseveró, añadiendo que hace años que están sufriendo “el déficit fiscal y la falta de inversiones”. En esta línea, Aragonès pidió al PSC su apoyo. “Por una vez podría ponerse del lado de los intereses de los catalanes en lugar de los del PSOE”, dijo.Además de recaudación y la gestión del 100% de los impuestos, la propuesta de la Generalitat plantea el pago al Estado de los servicios que ofrece en Catalunya y un mecanismo de solidaridad interterritorial. Esta última aportación, no obstante, sería temporal y ligada a unos objetivos, como que haya avances en el “grado de cohesión territorial”. Su discurso, sin embargo, no hizo cambiar de postura al PSOE, que insistió en que su voluntad es aprobar un modelo de financiación “para todas las comunidades autónomas” y tildó a ERC de electoralista. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que Catalunya nunca ha tenido tantos recursos como ahora y que, si hay problemas en los que llegan a cada departamento, “será por la gestión de la Generalitat”. Por su parte, gobiernos autonómicos, de derecha e izquierda, expresaron su rechazo por ir en contra de la solidaridad territorial.

Puigdemont presenta hoy su candidatura, que se daba por segura

El expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, desvelará hoy de manera oficial desde Elna, en la Catalunya Nord, si es el candidato de Junts a las elecciones al Parlament del 12 de mayo, aunque hace días que esta opción se da por hecho. Lo hará en una conferencia desde el ayuntamiento, acompañado de la plana mayor de la formación, y aclarará así el cartel electoral de Junts a falta de mes y medio para los comicios. Con el horizonte de unas elecciones catalanas en febrero de 2025, en Junt se daba por hecho que Puigdemont repetiría como candidato a las europeas del 9 de junio, aunque el adelanto electoral puede hacer cambiar sus intenciones. Pese a que la ley de amnistía aún no está en vigor, y no se espera que lo esté hasta mínimo finales de mayo, el expresident puede concurrir a los comicios como ya hizo en las de 2021, cuando lideró la lista de Junts acompañado de la presidenta del partido, Laura Borràs, que fue la candidata efectiva. Además, su abogado, Gonzalo Boya, ya avanzó que de salir vencedor en las urnas, Puigdemont estaría dispuesto a regresar para ser investido por el Parlament, a pesar de enfrentarse a una eventual detención. Los partidos de la oposición ya han empezado a acusar a Junts de presentar la baza de la posible vuelta de Puigdemont como la única que tienen para intentar ganar las elecciones, conscientes de que esto condiciona sus estrategias electorales. Los juntistas reniegan de ello y quieren plantear las elecciones como un plebiscito entre su figura y la del candidato del PSC, Salvador Illa, dejando en un tercer plano al candidato de ERC, el president, Pere Aragonès.Sobre la candidatura de Puigdemont, el republicano se mostró ayer indiferente. “Cada partido que presente a quien quiera, es decir, todo el mundo debe ser libre de presentarse”, aseguró. Por su parte, el PSOE aseguró que estos comicios son “una gran oportunidad para dejar atrás la fractura que representó en el 2017”. Mientras, la líder de los comuns, Jèssica Albiach hizo oficial su candidatura a presidenta.

Junts acusa al PSOE de renunciar a los presupuestos por electoralismo

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, reprochó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que renunciara a aprobar los Presupuestos Generales para este año 2024 tras conocer el adelanto electoral en Catalunya y achacó esta decisión a que el PSOE no quiere “enseñar sus cartas” antes de la contienda electoral porque no gustarían a los catalanes. Por el contrario, Sánchez contestó señalando que su Gobierno ha desplegado una inversión récord en el territorio y además está llevando a cabo una apuesta por la convivencia y el autogobierno. “Hemos invertido de media un 40% más”, que con la anterior administración, del PP, dijo.