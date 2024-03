La pareja de Ayuso, imputada por fraude a Hacienda y facturas falsas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar como investigados –aún sin fecha fijada– al empresario Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas, por dos supuestos delitos de fraude fiscal y un supuesto delito de falsedad en documento mercantil. La investigación parte de la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial de Madrid contra los imputados, que señaló que la empresa de la pareja de Ayuso presentó 15 facturas de hasta 1,7 millones de euros que no respondían a ningún servicio prestado, y con la que se ahorró más de 350.000 euros en el Impuesto sobre Sociedades. El propio González admitió estos delitos en un escrito que dirigió a la Fiscalía para tratar de alcanzar un pacto que impidiera que el caso llegara a los juzgados.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo que Ayuso ya no tiene excusas para no dimitir ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para no exigirle que lo haga.