Los partidos catalanes se lanzan a la precampaña entre reproches

El adelanto de las elecciones en Catalunya ha obligado a los partidos a activar de golpe la maquinaria electoral de las formaciones, y mientras van definiendo su estrategia definitiva de cara a los comicios, la precampaña ha arrancado con un sinfín de reproches entre unos y otros. Está claro que uno de los temas que ha marcado el arranque de este ciclo electoral ha sido la decisión del expresident Carles Puigdemont de volverse a presentar como candidato y su eventual regreso a Catalunya, bajo el paraguas de la ley de amnistía. Ayer el dirigente juntista se reunió en Waterloo con los cabezas de lista de la formación por Tarragona, Mònica Sales; Girona, Salvador Vergés; y Lleida, la alcaldesa de Isona, Jeannine Abella, para diseñar “las líneas maestras” de la estrategia a seguir hasta las elecciones –tanto a nivel estatal como territorial– y empezar a planificar la estrategia específica de cada demarcación.

Mientras, el candidato del ERC, el president Pere Aragonès, apuntó su pistola hacia al primer secretario del PSC, Salvador Illa, a quien acusó de anteponer los intereses de los barones del PSOE, Moncloa y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debate de financiación de Catalunya. “Lo que me sorprende es que alguien que se presenta para presidir el país decida no defender los intereses de Catalunya”, aseveró Aragonès durante una visita a la depuradora de Puigpelat. A su juicio, las prioridades de Illa no son los catalanes, sino que “la Moncloa esté mucho más cómoda, que los barones del PSOE no se molesten y que la señora Ayuso pueda seguir desarrollando este modelo de Madrid que fagocita todo lo que está a su alrededor”.Por su parte, el líder socialista criticó que después de 10 años de Governs independentistas “el balance no puede ser peor” en temas como la gestión del agua o la transición energética. Esto lo atribuyó a que “Junts y ERC son incapaces de tomar decisiones porque no quieren incomodar a nadie” y aseguró que si gana el 12 de mayo priorizará los servicios públicos.

El PP abre las puertas a todos los votantes de Ciudadanos

La vicepresidenta del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, se dirigió ayer a los votantes de Cs, a los que aseguró que el PP tiene las “puertas abiertas” de cara a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. “Siempre tendrán al PP para continuar luchando por una Catalunya mejor”, reivindicó Montserrat un día después de que ambas formaciones abandonaran las negociaciones para concurrir de manera conjunta a los comicios y de que los de Carlos Carrizosa decidieran presentarse en solitario. La dirigente popular defendió que Cs “fue una fuerza política que dio mucha ilusión a muchísimos catalanes” y aseguró que su partido es el de las puertas abiertas que quiere aglutinar a todos los catalanes que no quieren la independencia. Es este sentido, culpó al PSC y al PSOE de haber “reactivado el ‘procés” y, según ella, borrar la justicia y los delitos. “Puigdemont es el candidato de Sánchez, le ha puesto la alfombra roja con la amnistía para que vuelva a dar un golpe”, denunció desde Sant Sadurní d’Anoia.

Ponsatí tilda de “vacía” la candidatura de Puigdemont

La eurodiputada de Junts, exconsellera e impulsora del nuevo partido independentista Alhora, Clara Ponsatí, catalogó ayer la candidatura del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las elecciones catalanas de “otra operación de camuflaje” de la formación.“Es otra operación de camuflaje de su partido, que siempre que hay elecciones camufla sus siglas”, defendió Ponsatí sobre el anuncio de este jueves de Puigdemont, en una entrevista publicada ayer en el Diari Ara. A su juicio, su candidatura es “otra vuelta de la noria” y acusó al expresident de pedir a los catalanes que le voten para poder volver, pero, según ella, no hay ningún proyecto político detrás.Ponsatí criticó que la intervención de los últimos años ha “debilitado” al independentismo y afirmó que la amnistía es un pacto de entrega de armas con el Estado y no una victoria. En este sentido, dijo que Alhora, si entra en el Parlament, “no cederá a chantajes”.