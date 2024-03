Rovira dice que ya hablan con el PSOE del referéndum

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirmó ayer en una entrevista a El Periódico que los republicanos están hablando con el PSOE sobre un posible referéndum de autodeterminación en Catalunya. A pesar de que se haya suspendido la mesa de diálogo entre gobiernos, Rovira afirma que ellos negocian “cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales” y que no dejarán de hacerlo durante las elecciones. En este sentido, consideraría “ideal” que algún día se fusionaran las tres mesas actuales: la del PSOE con ERC, la de los socialistas con Junts y la de gobiernos. Preguntada sobre si se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Rovira dijo que “no hay las condiciones” para ser “una buena candidata” por qué no podría hacer campaña a pie de calle. “Volveré a Catalunya el día que quede cerrada la causa por la que se me acusa de terrorismo, un delito que no he cometido ni cometeré nunca. Espero que la causa se cierre con la ley de amnistía”, aseguró. La secretaria general de ERC dice que desconoce qué hará Puigdemont y espera que “tenga las garantías para volver”. En este sentido, afirma que los republicanos han trabajado “desde hace tiempo” para terminar con la represión sin “mirar siglas”. Rovira descarta poner fecha a un eventual retorno por que considera que la ley, a pesar de que esté bien hecha, “seguramente no es perfecta” y hay jueces como Manuel García-Castellón que “están buscando como hacerle un agujero y alargar la represión”. En cuando a las elecciones, rechazó hablar de posibles pactos con socialistas o Junts.

