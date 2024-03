La ONU aprueba por primera vez reclamar un alto el fuego en Gaza

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer, por primera vez y tras cuatro intentos fallidos previos, una resolución en la que se pide inequívocamente un alto el fuego en la guerra de Gaza, que ha causado la muerte a 32.000 personas en menos de seis meses.

La resolución fue aprobada por 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos, y al aprobarse suscitó los aplausos de la sala, cosa que raramente sucede. En ella, el Consejo “pide un alto el fuego inmediato durante el mes de ramadán (que termina el 9 de abril) y que conduzca a un alto el fuego duradero”, al tiempo que reclama –pero no lo vincula– “la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes” en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).También subraya “la urgente necesidad de expandir el flujo de asistencia humanitaria y reforzar la protección de los civiles en la franja de Gaza”, y pide a Israel (al que no nombra) que “levante todas las barreras a esta ayuda humanitaria”.La resolución fue presentada por los diez miembros no permanentes del Consejo, entre los que hay países africanos, asiáticos, europeos y latinoamericanos, lo que da una idea de la percepción mundial de urgencia de la guerra.El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, denunció que la resolución aprobada traslada la idea de que “la sangre de Israel es barata”. Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cumplió su amenaza y anuló un viaje de una delegación oficial a EEUU como represalia por su abstención ante la ONU.Paralelamente, un informe de la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, que hoy se presentará ante el Consejo de los Derechos Humanos de la organización, concluye que hay “motivos razonables” para concluir que Israel está cometiendo un genocidio deliberado en Gaza.La guerra que comenzó hace casi 6 meses ha dejado a más de un millón de personas (casi la mitad de los gazatíes) con “inseguridad alimentaria extrema” y en el territorio un nivel de destrucción que algunos comparan al de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial.