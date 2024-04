El PP impone su mayoría en el Senado para reprobar a Bolaños

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del Senado aprobó ayer la reprobación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su “falta de respeto institucional” y por “tergiversar de manera contumaz” el informe sobre la ley de amnistía elaborado por la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa. La iniciativa salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP y los apoyos de Vox y UPN, mientras que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo rechazaron. El texto señala a Bolaños por haber “filtrado” el borrador del informe y por haber manifestado en una entrevista que la soberanía recae más en el Congreso que en el Senado. El titular de Justicia se ha convertido en el segundo ministro reprobado en esta legislatura, después de que el pleno hiciera lo propio en febrero con Fernando Grande-Marlaska. PSOE, ERC y Junts acusaron al PP de usar el Senado como “arma arrojadiza”.

Por otra parte, el borrador del informe que los populares han hecho en la Cámara para evaluar el impacto autonómico de la amnistía concluye que esta norma es inconstitucional y “deja desprotegido el Estado autonómico” al sentar “un precedente muy peligroso” para su propia supervivencia. La ley será aprobada en el Congreso pese a la oposición del Senado.En otro orden de cosas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la actual clase política en España es “la peor de toda la democracia”, incluyendo a su propio partido. “Cada uno tiene sus responsabilidades. Obviamente, no es lo mismo estar en el Gobierno que en la oposición. Pero no me excluyo”, zanjó.