Puigdemont critica a ERC por 'desaprovechar' la mayoría independentista en el Parlament

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont criticó ayer a ERC por “desaprovechar” la mayoría independentista que ha habido en el Parlament de Catalunya en la última legislatura, y reivindicó a su partido como “responsable” para “culminar” el proceso de independencia.

Así se expresó Puigdemont en la presentación en Elna (Francia) de las listas de la candidatura de JxCat a las elecciones del 12 de mayo, donde defendió la salida de su partido del Govern hace meses porque el Executiu “no cumplía con los acuerdos y rechazaba todas las propuestas”. “El objetivo de Junts no es el poder por el poder, el cargo por el cargo, el poder nos interesa para transformar, para aprovechar oportunidades e impulsar el país sobre todo cuando hay tantas cosas por hacer”, remarcó. “El tiempo nos ha dado la razón, porque el Govern ha dado golpes de timón que no se debían dar. Hay un Govern sin rumbo, sin liderazgo, incapaz de tomar las decisiones que necesita Catalunya”, remarcó.El líder de JxCat estuvo arropado en Elna de los máximos dirigentes del partido, además de unos 2.200 simpatizantes –según la organización– que portaban banderas independentistas y europeas, así como carteles de “Puigdemont president”, entre otros emblemas.Puigdemont, dirigiéndose al Gobierno central, señaló que su formación “ha sabido decir que ‘no’ cuando hacía falta”, y advirtió que, pese a los últimos pactos en el Congreso, “Junts no va a Madrid a hacer amigos”.“Si para servir a Catalunya hay que ayudar al Gobierno español, hay que hacerlo, pero sabemos decir basta, cosa que ningún otro candidato está dispuesto a ofrecer, y creo que la gente de Catalunya, sea o no independentista, preferirá un president que sea capaz de plantarse frente a un Gobierno español porque está perjudicando a los catalanes”, subrayó. Con ello, Puigdemont manifestó que, si Junts entra el Govern, sus miembros “no irán a calentar la silla ni a ser administradores de una gestoría”, y defendió un Executiu que “sirva a la nación catalana” para garantizar que “los ciudadanos catalanes viven en un país libre”.

El cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, se comprometió ayer a conseguir que la industria represente el 25% del PIB catalán si es elegido president en las elecciones del 12 de mayo.

Así lo anunció en un mitin en Sant Joan Despí, que él mismo señaló como el primer acto de la precampaña. Illa afirmó que liderará la “tercera transformación” de Catalunya, por detrás de la recuperación del autogobierno y de la “transformación social” que cree que encabezaron los presidents Pasqual Maragall y José Montilla. Subrayó que mientras que en el 2000 la industria suponía el 25% del PIB, ahora es del 20%, y se comprometió a recuperar la cifra. “Eso sí que lo volveremos a hacer”, dijo.Illa enmarcó las transformaciones que defiende en una “década perdida” por la falta de inversiones, tanto en cuestiones como la educación y la sanidad como en infraestructuras y vivienda. El socialista no quiso obviar a quienes considera “responsables” de esta situación y señaló directamente a los expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra y a Pere Aragonès. “Estos cuatro presidentes son los responsables de la década perdida. Ahora algunos corren y dicen que no estaban, pero no: ellos han codirigido, formado parte de gobiernos e incluso integrado candidaturas conjuntas”, subrayó.Por su parte, el presidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, insistió en la propuesta del debate a tres con Salvador Illa y Carles Puigdemont “para confrontar proyectos e ideas”. Sin embargo, ante el rechazo del PSC a tomar parte en debates fuera de Catalunya, dijo que también está dispuesto a hacer un debate “a dos” con el candidato de Junts “a Elna, Perpiñán, o Bélgica, donde esté”. Ve necesario hacer “un debate sobre ideas” allá donde se pueda hacer, “porque la represión sigue todavía”. Si no, añadió, “se acabará con una campaña en la que los candidatos dirán cosas pero no se hablará del país”.

Albiach carga contra la “derecha judicial”

La cabeza de lista a las elecciones del 12-M de los Comuns Sumar, Jéssica Albiach, lamentó que “la derecha política y judicial trabajen de la mano” para frenar la propuesta de la reforma de la ley de Amnistía y dejó claro que para su grupo se trata de una ley “necesaria” para desjudicializar el conflicto.

El PP: “El PSOE impulsó el independentismo”

La vicesecretaria de organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, acusó ayer a Pedro Sánchez y Salvador Illa de ser “impulsores” del independentismo y situó como el mayor ejemplo de ello que “Puigdemont ya está en el otro” lado de la frontera”. La dirigente popular avisó de que primero fue la amnistía y después de las elecciones “seguramente será el referéndum” y señaló que estarán ahí para detenerlo.