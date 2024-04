Illa ve “muy difícil” un gobierno con Junts, pero sí hacer pactos concretos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, afirmó ayer que ve “muy difícil” un posible gobierno con Junts tras los comicios del próximo 12 de mayo, pero no descartó llegar a acuerdos concretos. Así lo aseguró en una entrevista para ElDiario.es, donde admitió que es “francamente difícil gobernar con Junts en la Generalitat”, pero ve “conveniente llegar a acuerdos en el arco parlamentario” con esta formación como los alcanzados en esta legislatura en materias que, a su juicio, son de interés para la ciudadanía y también apuntó a pactos concretos con ERC, Comuns y PP.

El candidato socialista añadió que si es investido President “haré un gobierno por encima de partidos y de ideologías que tendrá una misión central en gobierno, que es liderar esta tercera gran transformación que Catalunya necesita”, por lo que pidió a la ciudadanía “un voto valiente y prudente” después de una década “perdida”, no solo por el procés, sino por diez años de inestabilidad, aseguró. Al preguntarle por el referéndum sobre la independencia y la amnistía a los políticos y represaliados por el procés, aseveró que no tenían “prevista” la amnistía, pero, según él, responde a una voluntad expresada en las urnas y a una conyuntura. Por contra, cree que “el referéndum es un elemento divisivo y es todo lo contrario a lo que hay que hacer en una sociedad, y mucho menos ahora, en un momento de cambios geopolíticos profundos”. Por todo ello, reivindicó su “alternativa” al referéndum, que pasa por generar prosperidad en Catalunya en materia de educación, sanidad, servicios públicos y afrontar la sequía. Por otro lado, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà (ERC), pidió ayer al candidato de Junts en las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, no “meter el dedo en el ojo” sino favorecer la mayoría independentista. Unas declaraciones que Vilagrà hizo en Artés (Barcelona) que llegan después de que Puigdemont dijera el sábado que el Govern de ERC no ha dado “los golpes de timón” que debía, ya sea por falta de capacidad política o personal. La número dos del Govern negó que Esquerra esté desaprovechando su mandato en la Generalitat, sino “al contrario”, aseguró. “Lo que debemos hacer ante unas elecciones catalanas no es meter el dedo en el ojo del independentista de al lado”, dijo Vilagrà, que abogó por trabajar para ampliar la mayoría independentista. También le respondió que ERC en los últimos años ha sido un partido “útil para dar respuesta a la ambición nacional” y también para fortalecer los servicios públicos así como revertir los recortes presupuestarios de hace quince años.

Los comuns y la CUP, en contra del debate a tres

La candidata de los Comuns Sumar, Jéssica Albiach, y la de la CUP, Laia Estrada, criticaron ayer la propuesta del presidente del Govern y candidato de ERC, Pere Aragonès, de un debate a 3 con Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts).

El PP promete agua a todos los catalanes

El candidato el PP, Alejandro Fernández, prometió ayer garantizar el abastecimiento de agua a todos los catalanes, “de manera especial para los que hoy lo ven gravemente amenazado”, si preside la Generalitat.

Jordi V. Pou, candidato de Ponsatí por Lleida

El fotógrafo leridano Jordi V. Pou será el candidato por Lleida del partido independentista de la exconsellera Clara Ponsatí y Jordi Graupera, llamado Alhora.

Aliança Catalana podrá ir a las elecciones

Aliança Catalana, el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha logrado los avales para presentarse a los comicios.