Israel retira sus tropas del sur de la Franja de Gaza seis meses después de iniciar la invasión

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Ejército de Israel anunció ayer la retirada de sus fuerzas del sur de Gaza, la encargada de avance terrestre por el frente meridional del enclave, después de cuatro meses de combates contra las milicias palestinas concentrados en la localidad de Jan Yunis y seis meses después de iniciar la invasión de la Franja. La retirada se produjo a lo largo de la noche del sábado, según informaron las propias fuerzas armadas. “La división abandonó la Franja de Gaza para recuperarse y prepararse para futuras operaciones”, rezaba la nota militar que matizaba, no obstante, que “un número significativo de tropas seguirá operando en la Franja de Gaza para mantener su libertad de acción y capacidad para hacer operaciones precisas”.

Según informaron fuentes militares a varios medios judíos, el Ejército israelí prefiere, a partir de ahora, apostar por incursiones puntuales como la operación contra el hospital de Al Shifa, donde según Israel estaban ocultos varios altos cargos operativos de Hamás. Además, las mismas perciben que la operación en Jan Yunis “ya ha consumado su potencial” tras la eliminación de la brigada local de Hamás y la destrucción de treinta kilómetros de túneles. El próximo objetivo de Israel en Gaza parece ser la ya anunciada incursión en Rafah, al sur del enclave, donde viven 1,4 millones de desplazados y quedan, según el Ejército israelí, 4 batallones de Hamás; una incursión a la que se opone Estados Unidos, el principal aliado de Israel.Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró ayer que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las “exigencias extremas” de los islamistas. “Dejé (algo) claro a la comunidad internacional: no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá”, dijo Netanyahu. Añadió que no se opone a un acuerdo de tregua y culpó a Hamás de “exigencias extremas” cuyo objetivo es poner fin a la guerra “para garantizar su supervivencia, su rehabilitación, y su capacidad de poner en peligro” a los ciudadanos y soldados israelíes otra vez.Poco después del anuncio de la retirada, el Ejército israelí informó del lanzamiento de cinco cohetes procedentes de Jan Yunis en dirección a la frontera israelí. Un número todavía indeterminado de estos cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa aérea y según el gobierno israelí no constaban víctimas ni daños materiales.

Una guerra que ya ha dejado más de 33.000 muertos y 3 frentes abiertos

El día que se cumplen seis meses del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, tras el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre, Israel afronta un futuro incierto en una Gaza devastada, pero también una amenaza bélica creciente contra la milicia libanesa Hizbulá en el norte y el riesgo de un ataque iraní en represalia. La cifra oficial de muertos en la Franja de Gaza alcanzó ayer los 33.175, el 42 %, de las cuales serían niños, mientras que 9.220 son mujeres. El total de heridos es de 75.886, a lo que hay que sumar 7.000 cuerpos que se estima siguen bajo los escombros.El chef español José Andrés afirmó ayer en una entrevista televisiva que Israel está librando una “guerra contra la humanidad misma” y consideró “imperdonable” el ataque de su Ejército que acabó el pasado 1 de abril con la vida de siete cooperantes de su ONG, World Central Kitchen (WCK).