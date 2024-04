El exministro Zaplana niega ser el dueño de bienes y dinero ocultos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El exministro y expresident de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana declaró ayer como investigado en el juicio del caso Erial y negó ser el propietario en la sombra de bienes y recursos económicos, que atribuyó a varios de sus amigos más cercanos. El exdirigente popular está siendo juzgado por un procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

Con todo, Zaplana no negó haber hecho uso de viviendas, yates e incluso avionetas, aunque siempre con la premisa de que no fue él en ningún caso el propietario, sino que se las cedieron gratuitamente, o bien las arrendaba. También dijo que no conoce, más que por haber leído el sumario del caso Erial, ninguna de las empresas a través de las cuales se canalizaron supuestamente los sobornos o mediante las cuales repatrió, siempre según los investigadores, los capitales de los que disfrutaba en el extranjero.

Investiga el supuesto cobro de más de diez millones en comisiones de ITV y parques eólicos

Zaplana fue el primero en declarar de los quince procesados en el caso Erial. Anticorrupción pide inicialmente para él una condena de 19 años de prisión como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas por las concesiones de las ITV valencianas y de parques eólicos. Su llegada al juzgado fue accidentada, al encontrarse con una mujer en la puerta que le reprochó que tratara de saltarse la cola para acceder. “¡Haz la cola, haz la cola!”, le espetó en varias ocasiones al expolítico del PP, que llegó envuelto en una nube de cámaras.