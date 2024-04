Puigdemont volverá para la investidura pero dejará la “política activa” si no es president

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident y candidato de Junts + Puigdemont a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, volverá a Catalunya el día de la investidura, tanto si gana los comicios como si no logra los apoyos necesarios para ser president, pero avisa que dejará la “política activa” si no consigue llegar a la presidencia de la Generalitat. “No puedo hacer política si no tengo la responsabilidad de la presidencia, tiene poco sentido hacer de jefe de la oposición para controlar al president o que vaya al Senado a calentar la silla”, dijo ayer en una entrevista a Rac1, en la que descartó volver a Catalunya en un contexto electoral. “El retorno que hemos estado trabajando tantos años no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral, ni de provocación, ni una gamberrada”, dijo.

Aseguró que se presenta a las elecciones para “culminar el trabajo iniciado en 2017” y no para “gestionar una autonomía”, al tiempo que descartó la propuesta de un cara a cara que el president, Pere Aragonès, ha puesto sobre la mesa. “No nos hace falta un cara a cara entre independentistas, sino trabajar codo con codo”, dijo. Puigdemont apostó por “reconstruir la mayoría independentista de 2017”, y remarcó que “no buscaré un pacto con el PSC”. Avisó que “tendría poco sentido” que Junts apoyara al PSOE en Madrid si su “franquicia” en Catalunya “pone palos a las ruedas a lo que ha querido una mayoría de los catalanes”.Entretanto, Aragonès emplazó a Puigdemont a “reconstruir las confianzas” y reclamó obtener la “fuerza” y los apoyos necesarios en los comicios catalanes para forzar al Gobierno español a negociar un referéndum acordado. En una crítica velada al líder del PSC, Salvador Illa, argumentó que, si en la Generalitat hubiese “un president que no quisiera molestar a La Moncloa”, no habría ni traspaso de Rodalies ni ley de amnistía.La socialista Lluïsa Moret criticó el anuncio del retorno de Puigdemont y aseguró que “la sociedad catalana ya ha superado las lógicas personalistas”.Entretanto, el PP se erigió como alternativa frente a la Catalunya “anclada en el procés” del PSC, ERC y Junts.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, exigió ayer que Catalunya deje de ser un “infierno fiscal para las familias, los ciudadanos y las empresas” para favorecer la atracción de inversiones extranjeras y de talento. El jefe de la patronal, que ayer presentó 80 propuestas sobre fiscalidad, señaló que espera poder “influir” en el futuro gobierno de la Generalitat y que este sea “sensible” a sus planteamientos. Sugirió reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 4% en las viviendas habituales frente al 10% u 11% actual para que “de una vez por todas” la fiscalidad en este ámbito sea “competitiva”. Además, cargó contra el impuesto de patrimonio y aseguró que la patronal contiunará luchando por su supresión por la vía “civil o criminal”. Reiteró la necesidad de rebajar la presión fiscal en Catalunya, donde, dijo, existe un “agravio comparativo” con otras comunidades, e insistió en que la elevada fiscalidad puede ahuyentar inversiones extranjeras y dificultar que los directivos de las empresas instalen su domicilio fiscal aquí.

De su lado, el Govern negó “categóricamente” que Catalunya sea un “infierno fiscal” y reclamó “rigor” a Foment. “No hay ningún dato que sustente esta afirmación”, aseguraron fuentes del departamento de Economía.

Moncloa acusa al president de dar munición al PP en el Senado

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmó ayer que el president, Pere Aragonès, se “equivocó” al participar en el “show” del PP contra la amnistía el lunes en el Senado, y reprochó que sus referencias a la financiación singular y al referéndum “han dado material” a los populares para seguir con sus críticas. La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, rechazó el referéndum y enmarcó el discurso de Aragonès en la campaña electoral. El líder del PSC, Salvador Illa, dijo que la participación del president en el Senado tuvo un resultado “nulo”, y Aina Vidal, de los comuns, le acusó de ir a la Cámara Alta como “candidato de ERC”.

Los populares presentan un veto a la amnistía en el la Cámara Alta

El PP registró ayer en el Senado una propuesta de veto a la amnistía, al considerar que es inconstitucional y que tuvo una “tramitación fraudulenta” en el Congreso. Así lo anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, que aseguró que la ley “privilegia a políticos que han cometido delitos y han sido condenados”. El PP impondrá su mayoría en el Senado para aprobar esta iniciativa, aunque no afectará al conjunto de la ley, que en mayo volverá previsiblemente al Congreso para ser aprobada de forma definitiva. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España tiene un Gobierno “zombi” focalizado en la amnistía.