Puigdemont retirará el apoyo a Sánchez si Illa pacta para evitar un Govern de Junts

El cabeza de lista de Puigdemont por Catalunya y líder de Junts, Carles Puigdemont, lanzó un aviso a los socialistas amenazando con retirar el apoyo de su formación a Pedro Sánchez y el PSOE si el candidato del PSC, Salvador Illa, maniobra después de las elecciones para impedir un gobierno independentista, como ocurrió después de las municipales en Barcelona.

“Si el señor Illa hace un Collboni, ya sabe cuáles son las consecuencias. Es evidente esto. Nadie entendería que nosotros continuáramos apoyando a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos. ¿Qué recorrido podría tener el acuerdo con el PSOE en estas condiciones?”, dijo en una entrevista en El Nacional.Del mismo modo, también añadió que si se da este caso no le preocupa cómo quedaría Junts en el relato de las consecuencias, sino “qué se puede hacer con un partido que no cumple o que no respeta unos mínimos, no se podría ir demasiado lejos”. “No por nosotros, por Catalunya. Qué podemos esperar de un Gobierno que no es capaz de respetar a una mayoría de ciudadanos, si es que es este el caso”, aseguró.Por otra parte, aseguró que no tendrá “nada que decir” si la aritmética parlamentaria que sale del 12-M no permite mayorías independentistas y se conforman pactos o gobiernos alternativos que incluyan al PSC. “Si no hay una victoria del independentismo, si el independentismo no es capaz de sumar una mayoría en el Parlament porque los números no dan, no hay nada que decir. Es la voluntad de los ciudadanos y por tanto, también legítimamente, nosotros decidiremos. Está claro que en ese contexto no seré yo quien conduciré la negociación con el PSOE. Serán otras personas”, sentenció.

El candidato del PSC pone como línea roja a Vox y a Aliança

El primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, descartó ayer pronunciarse sobre un posible pacto con ERC y Junts tras el 12 de mayo y estableció textualmente como única línea roja los “discursos de odio” de Vox y Aliança Catalana. “Estoy centrado en Catalunya, y los ciudadanos de Catalunya saben que el 12 de mayo se elige quién tiene que liderar”, respondió a los medios tras ser preguntado sobre si estaría dispuesto a buscar el apoyo de Junts si fuera necesario, tras participar en la Cursa Solidària Mossos d’Esquadra celebrada ayer en Badalona.

Aragonès reivindica la República para “dejar de ser súbditos”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reivindicó ayer la República proclamada por Francesc Macià “para pasar de ser súbditos a ciudadanos de pleno derecho”. “Ese era el objetivo del 14 de abril y es el objetivo que nos sigue moviendo a la hora de plantear el futuro de la Catalunya de los 8M”, afirmó. Coincidiendo con los 93 años de la proclamación de la Segunda República, Aragonès hizo un llamamiento desde el Palau de la Generalitat a “recuperar la memoria republicana” para “plantar cara” a los que “añoran la época que Catalunya y el conjunto de la sociedad del estado estaba sometida”.

Asens critica que unos y otros se disputen el espacio de CiU

El candidato de los Comuns a las elecciones europeas, Jaume Asens, criticó ayer que ERC y PSC “se están disputando” el espacio ideológico de la antigua CiU. Así lo declaró a los medios en Barcelona en la conmemoración de la II República, en la que llamó a recuperar “el legado de la República, desde Lluís Companys a Salvador Seguí, pasando por el PSUC”. Asimismo, instó a Illa a ayudarles a convencer “a sus compañeros de Madrid y al señor Marlaska para que Via Laietana pase a ser un espacio de memoria democrática”.