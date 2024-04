Puigdemont retirarà el suport a Sánchez si Illa pacta per evitar un govern de Junts

El cap de llista de Puigdemont per Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont, va llançar un avís als socialistes amenaçant de retirar el suport de la seua formació a Pedro Sánchez i el PSOE si el candidat del PSC, Salvador Illa, maniobra després de les eleccions per impedir un govern independentista, com va ocórrer arran de les municipals a Barcelona.

“Si el senyor Illa fa un Collboni, ja sap quines són les conseqüències. És evident, això. Ningú entendria que nosaltres continuéssim donant suport a una persona que no va guanyar les eleccions, el senyor Pedro Sánchez, i que és president gràcies als nostres vots. Quin recorregut podria tenir l’acord amb el PSOE en aquestes condicions?”, va dir en una entrevista a El Nacional.De la mateixa manera, també va afegir que si es dona aquest cas no el preocupa com quedaria Junts en el relat de les conseqüències, sinó “què es pot fer amb un partit que no compleix o que no respecta uns mínims, no es podria anar gaire lluny”. “No per nosaltres, per Catalunya. Què podem esperar d’un govern que no és capaç de respectar una majoria de ciutadans, si és que és aquest el cas”, va assegurar.

Puigdemont desconfia dels pactes postelectorals que pugui portar a terme Illa per ser president

D’altra banda, va afirmar que no tindrà “res a dir” si l’aritmètica parlamentària que surt del 12M no permet majories independentistes i es formen pactes o governs alternatius que incloguin el PSC. “Si no hi ha una victòria de l’independentisme, si l’independentisme no és capaç de sumar una majoria al Parlament perquè els números no donen, no hi ha res a dir. És la voluntat dels ciutadans i per tant, també legítimament, nosaltres decidirem. Està clar que en aquest context no seré jo qui conduiré la negociació amb el PSOE. Seran altres persones”, va sentenciar.

El candidat del PSC posa com a línia roja Vox i Aliança

El primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, va descartar ahir pronunciar-se sobre un possible pacte amb ERC i Junts després del 12 de maig i va establir textualment com a única línia roja els “discursos d’odi” de Vox i Aliança Catalana.“Estic centrat en Catalunya, i els ciutadans de Catalunya saben que el 12 de maig s’elegeix qui ha de liderar”, va respondre als mitjans, després de ser preguntat sobre si estaria disposat a buscar el suport de Junts si fos necessari. Salvador Illa va participar en la Cursa Solidària Mossos d’Esquadra celebrada ahir a Badalona.

Aragonès reivindica la República per “deixar de ser súbdits”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reivindicar ahir la República proclamada per Francesc Macià “per passar de ser súbdits a ciutadans de ple dret”. “Aquest era l’objectiu del 14 d’abril i és l’objectiu que ens continua movent a l’hora de plantejar el futur de la Catalunya dels 8M”, va afirmar.Coincidint amb els 93 anys de la proclamació de la Segona República, el president Aragonès va fer una crida des del Palau de la Generalitat a “recuperar la memòria republicana” per “plantar cara” als que “enyoren l’època que Catalunya i el conjunt de la societat de l’estat estava sotmesa”.

Asens critica que uns i d’altres es disputin l’espai de CiU

El candidat dels comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, va criticar ahir que ERC i PSC “s’estan disputant” l’espai ideològic de l’antiga CiU. Així ho va declarar als mitjans a Barcelona en la commemoració de la II República, en la qual va cridar a recuperar “el llegat de la República, des de Lluís Companys fins a Salvador Seguí, passant pel PSUC”. Així mateix, va instar Illa a ajudar-los a convèncer “els seus companys de Madrid i el senyor Marlaska perquè Via Laietana passi a ser un espai de memòria democràtica”.