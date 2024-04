Israel responde a Teherán con un ataque “limitado” con drones en el centro del país

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Las autoridades de Irán aseguraron ayer haber repelido un ataque con drones lanzado de madrugada contra los alrededores de la ciudad de Isfahán (centro), donde hay una importante base militar y una instalación nuclear, en un paso por parte de Israel tras los ataques ejecutados por Irán contra territorio israelí el sábado pasado.

El brigada general Amir Mihandust, comandante del Ejército de Irán en Isfahán, confirmó que las explosiones registradas fueron provocadas por los disparos de los sistemas de defensa aérea contra “objetos sospechosos” identificados en el espacio aéreo de la ciudad.A pesar de que el Gobierno hebreo no se pronunció oficialmente sobre el ataque, fuentes oficiales israelíes citadas por el diario estadounidense The Washington Post confirmaron que estaban detrás del ataque y argumentaron que el objetivo era trasladar a Irán que el Ejército israelí puede golpear su territorio. En esta línea, fuentes israelíes citadas por The New York Times recalcaron que el ataque fue lanzado por Israel, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, publicó un breve mensaje en su cuenta en X aparentemente criticando lo limitado de la acción: “Débil”.Este ataque coincide con las informaciones de los últimos días que explicaban que EEUU habría pactado con Israel un ataque limitado contra Irán a cambio de permitir una invasión a gran escala sobre Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Por su parte, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) afirmó que “no hay daños” en las instalaciones nucleares de Irán y recordó que estas infraestructuras “nunca deben ser un objetivo” en un conflicto.El ataque israelí tuvo lugar seis días después de que las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria de Irán lanzaran un ataque con cerca de 300 drones y misiles contra territorio israelí en respuesta al bombardeo contra su Consulado en Damasco, que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria y seis ciudadanos sirios. Desde entonces, Irán ha defendido sus ataques contra Israel ante las críticas, argumentando que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la “autodefensa” tras el citado bombardeo, al tiempo que advertía sobre la posibilidad de una respuesta aún más dura en caso de que Israel lleve a cabo un nuevo ataque.

EEUU trunca que Palestina ingrese de pleno derecho en la ONU

Estados Unidos vetó finalmente el jueves durante una votación celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en el organismo internacional en el marco de un proceso que llevaba paralizado desde 2011. La recomendación de admisión fracasó después de que Estados Unidos ejerciera su derecho a veto como miembro permanente del Consejo. Un total de 12 países votaron a favor –entre ellos Rusia y China–, mientras que Reino Unido, otro miembro permanente, se abastuvo, así como Suiza. De esta forma, Palestina seguirá siendo observador no miembro, estatus que tiene desde el año 2012. El representante adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, defendió que una de las razones para rechazar el texto es que “no ha habido unanimidad” en la Comisión de Admisión para elevar la propuesta al Consejo de Seguridad.