Puigdemont asegura “voluntad de unidad” y Aragonès dice que “no se predica, se practica”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, aseguró ayer que Junts tiene voluntad de unidad frente a ERC, que “ha expresado de muchas maneras que creía mucho más en la desunión”. Lo dijo ayer en una entrevista al diario Ara, en la que aseveró que sus socios preferentes para formar gobierno son “claramente” los republicanos, a pesar de que no ha oído ninguna posición textualmente rotunda por parte de ERC de que no negociarán con el PSC. Puigdemont rechazó un pacto con los socialistas para gobernar y aseguró que intentará formar un gobierno independentista si hay suficiente mayoría, aunque ERC les supere en escaños.

Puigdemont auguró que el 12 de mayo se “deshará el empate” en el mundo independentista que, a su juicio, ha paralizado el movimiento. Asimismo, explicó que encara estas elecciones como una oportunidad para “culminar un largo recorrido desde el exilio” y rechazó que su candidatura sea personalista, tras las críticas de sus rivales en los comicios. “Si el personalismo hubiera inspirado mi decisión, no estaría aquí”, añadió.El president de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, contestó ayer las palabras de Puigdemont defendiendo que “yo creo que la unidad no se predica, se practica; y hemos visto en los últimos tres años como ha actuado cada uno”. Valoró que “desgraciadamente, Junts está muy lejos de esto”, y alertó de los partidos que querrán impedir un Govern independentista a partir del 12 de mayo, asegurando que “si lo pueden hacer, lo harán”.Aragonès indicó que “tenemos muy claro hacia dónde queremos ir los próximos cuatro años: conseguir un acuerdo para el referéndum, lograr una financiación singular para Catalunya y reforzar el estado del bienestar y la lengua catalana”, y reconoció que el PSC es un partido “que está muy lejos de estos postulados”.Asimismo, el president apuntó que el Govern “condena firmemente” los ataques contra la población civil de Gaza por parte del gobierno de Netanyahu. “Como Govern no tenemos relaciones diplomáticas con Israel, hemos dedicado más recursos que nunca a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina”, manifestó.Por su parte, la número 2 del PSC, Alícia Romero, avisó de que un pacto de gobierno entre Junts y ERC es el “fracaso de la política” y demuestra su “incapacidad” para construir. Para ella, la reedición de un hipotético gobierno entre independentistas sería “volver al pasado, un pasado que no ha aportado nada bueno a Catalunya”. Tras las elecciones del 12-M, Romero se mostró abierta a pactar con todo el mundo, a excepción de la extrema derecha. La socialista recordó que los independentistas ya aseguraron en el pasado que no pactarían con el PSC y lo acabaron haciendo. “En los últimos meses hemos acordado muchísimas leyes”, señaló.Romero dejó claro que su objetivo es ganar las elecciones “con suficiente ventaja” para poder gobernar solos y sacar adelante su proyecto. Sin embargo, la aritmética resultante tras los comicios del 12 de mayo será complicada y previsiblemente los partidos se verán abocados a pactar.

Fernández denuncia el “desprecio” a los ganaderos

El presidente del PP de Catalunya y candidato a president de la Generalitat, Alejandro Fernández, visitó ayer la granja La Carbona de Vallfogona de Balaguer y afirmó que “el objetivo de Puigdemont y el separatismo es desestabilizar la democracia y el sistema”. Manifestó su “compromiso firme” con la agricultura y ganadería de Lleida y de Catalunya y aseguró que los gobiernos catalán y estatal no han escuchado a los ganaderos y agricultores, sino que han tenido un “desprecio constante desde hace demasiados años”.El candidato popular destacó la necesidad de “garantizar que jóvenes puedan asumir las explotaciones” y valoró que “la gente que decide no ir a las ciudades debe tener premio, porque una sociedad despoblada y que se concentra en las ciudades acaba siendo decadente”.Asimismo, añadió que “no tiene sentido que lleguen productos con unas exigencias sanitarias y de calidad muy inferiores a las que se piden a los productores de aquí”.La número 1 por Lleida del partido, Montse Berenguer, propuso recuperar la conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como separar sus direcciones generales y “acabar con trámites excesivos y abusivos”. El portavoz del PP en Lleida ciudad, Xavi Palau, confió en “recuperar al menos dos voces leridanas en el Parlament para defender el tejido leridano y el municipalismo”.

Albiach cierra la puerta a cualquier negociación con Junts

La cabeza de lista de Comuns-Sumar, Jéssica Albiach, cerró la puerta a cualquier negociación con Junts. “No queremos para Catalunya el modelo ni de la vieja ni de la nueva Convergència, ni de Junts ni de Jordi Pujol”, afirmó. Asimismo, reprochó a ERC que plantee pactos con Junts y añadió que su formación “con la derecha y la extrema derecha no irá ni a la esquina”.Albiach se comprometió a universalizar el acceso a la salud dental, así como a los tratamientos de fisioterapia y la compra de gafas bonificada en función de la renta. “Con els Comuns no habrá ni el casino más grande de Europa ni ampliación del aeropuerto” del Prat, concluyó la candidata.

La CUP pide recursos para Forestal Catalana

La CUP de Lleida propuso dotar de más recursos a la empresa pública Forestal Catalana para que pueda llevar a cabo actuaciones silvícolas de mejora en los bosques públicos. “La CUP apuesta por reducir el riesgo de incendio, incentivar la industria de transformación de la madera y favorecer zonas de pastos de montaña”, afirmó el cabeza de lista por Lleida de la formación.

Carrizosa: “ Sánchez no quiere enfadar a Junts”

El cabeza de lista de Ciutadans, Carlos Carrizosa, dio por sentado que Salvador Illa no tendrá posibilidades de negociar con Junts una hipotética investidura. “No podrá mercadear con este apoyo porque Sánchez no quiere enfadar a los socios que le mantienen en la Moncloa”, afirmó. “Sánchez no querrá que gobierne Illa en Catalunya si esto le cuesta el gobierno a Madrid”, añadió.