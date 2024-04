Puigdemont assegura “voluntat d'unitat” i Aragonès diu que “no es predica, es practica”

L’expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, va assegurar ahir que Junts té voluntat d’unitat davant d’ERC, que “ha expressat de moltes maneres que creia molt més en la desunió”. Ho va dir ahir en una entrevista al diari Ara, en la qual va asseverar que els seus socis preferents per formar govern són “clarament” els republicans, malgrat que no ha sentit cap posició textualment rotunda per part d’ERC que no negociaran amb el PSC. Puigdemont va rebutjar un pacte amb els socialistes per governar i va assegurar que intentarà formar un govern independentista si hi ha prou majoria, encara que ERC els superi en escons.

Puigdemont va augurar que el 12 de maig es “desfarà l’empat” al món independentista que, segons el seu parer, ha paralitzat el moviment. Així mateix, va explicar que encara aquestes eleccions com una oportunitat per “culminar un llarg recorregut des de l’exili” i va rebutjar que la seua candidatura sigui personalista, després de les crítiques dels seus rivals en els comicis. “Si el personalisme hagués inspirat la meua decisió, no seria aquí”, va afegir.El president de la Generalitat i candidat d’ERC a les eleccions, Pere Aragonès, va contestar ahir les paraules de Puigdemont defensant que “jo crec que la unitat no es predica, es practica; i ja hem vist en els últims tres anys com ha actuat cadascú”. Va valorar que, “desgraciadament, Junts està molt lluny d’això”, i va alertar dels partits que voldran impedir un govern independentista a partir del 12 de maig, assegurant que “si ho poden fer, ho faran”.Aragonès va indicar que “tenim molt clar cap a on volem anar els propers quatre anys: aconseguir un acord per al referèndum, aconseguir un finançament singular per a Catalunya i reforçar l’estat del benestar i la llengua catalana”, i va reconèixer que el PSC és un partit “que està molt lluny d’aquests postulats”.Així mateix, el president va apuntar que el Govern “condemna fermament” els atacs contra la població civil de Gaza per part del govern de Netanyahu. “Com a Govern no tenim relacions diplomàtiques amb Israel, hem dedicat més recursos que mai a l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina”, va manifestar.Per la seua part, la número 2 del PSC, Alícia Romero, va avisar que un pacte de govern entre Junts i ERC és el “fracàs de la política” i demostra la seua “incapacitat” per construir. Per a ella, la reedició d’un hipotètic govern entre independentistes seria “tornar al passat, un passat que no ha aportat res bo a Catalunya.” Després de les eleccions del 12-M, Romero es va mostrar oberta a pactar amb tothom, a excepció de l’extrema dreta. La socialista va recordar que els independentistes ja van assegurar en el passat que no pactarien amb el PSC i ho van acabar fent. “En els últims mesos hem acordat moltíssimes lleis”, va assenyalar.Romero va deixar clar que el seu objectiu és guanyar les eleccions “amb prou avantatge” per poder governar sols i tirar endavant el seu projecte. Tanmateix, l’aritmètica resultant després dels comicis del 12 de maig serà complicada i previsiblement els partits es veuran abocats a pactar.

Fernández denuncia el “menyspreu” als ramaders

El president del PP de Catalunya i candidat a president de la Generalitat, Alejandro Fernández, va visitar ahir la granja La Carbona de Vallfogona de Balaguer i va afirmar que “l’objectiu de Puigdemont i el separatisme és desestabilitzar la democràcia i el sistema”. Va manifestar el seu “compromís ferm” amb l’agricultura i ramaderia de Lleida i de Catalunya i va assegurar que els governs català i estatal no han escoltat els ramaders i agricultors, sinó que han tingut un “menyspreu constant des de fa massa anys”.El candidat popular va destacar la necessitat de “garantir que joves puguin assumir les explotacions” i també va valorar que “la gent que decideix no anar a les ciutats ha de tenir premi, perquè una societat despoblada i que es concentra a les ciutats acaba sent decadent”.Així mateix, va afegir que “no té sentit que arribin productes amb unes exigències sanitàries i de qualitat molt inferiors a les que es demanen als productors d’aquí”.La número 1 per Lleida del partit, Montse Berenguer, va proposar recuperar la conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, així com separar les seues direccions generals i “acabar amb tràmits excessius i abusius”. El portaveu del Partit Popular a Lleida ciutat, Xavi Palau, va confiar a “recuperar almenys dos veus lleidatanes al Parlament per defensar el teixit lleidatà i el municipalisme”.

Albiach tanca la porta a qualsevol negociació amb Junts

La cap de llista de Comuns-Sumar, Jéssica Albiach, va tancar la porta a qualsevol negociació amb Junts. “No volem per a Catalunya el model ni de la vella ni de la nova Convergència, ni de Junts ni de Jordi Pujol”, va afirmar. Així mateix, va retreure a ERC que plantegi pactes amb Junts i va afegir que la seua formació “amb la dreta i l’extrema dreta no anirà ni a la cantonada”. Albiach es va comprometre a universalitzar l’accés a la salut dental, així com als tractaments de fisioteràpia i la compra d’ulleres bonificada en funció de la renda. “Amb els Comuns no hi haurà ni el casino més gran d’Europa ni ampliació de l’aeroport” del Prat, va concloure la candidata.

La CUP demana recursos per a Forestal Catalana

La CUP de Lleida va proposar dotar de més recursos l’empresa pública Forestal Catalana perquè pugui dur a terme actuacions silvícoles de millora als boscos públics. “La CUP aposta per reduir el risc d’incendi, incentivar la indústria de transformació de la fusta i afavorir les zones de pastures de muntanya”, va afirmar el cap de llista per Lleida de la formació.

Carrizosa: “Sánchez no vol fer enfadar Junts”

El cap de llista de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va donar per descomptat que Salvador Illa no tindrà possibilitats de negociar amb Junts una hipotètica investidura. “No podrà mercadejar amb aquest suport perquè Sánchez no vol fer enfadar els socis que el mantenen a la Moncloa”, va afirmar. “Sánchez no voldrà que governi Illa a Catalunya si això li costa el govern de Madrid”, va sentenciar.