El PSOE convierte su Comité Federal en un acto de apoyo a Sánchez: “¡Pedro, quédate!”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE convirtió ayer la reunión de su Comité Federal en un acto masivo para trasladar su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inmerso en un insólito periodo de reflexión para decidir si continúa al frente del Ejecutivo, y exigir que cese el “acoso” a su mujer, Begoña Gómez.

Los mensajes de aliento se sucedieron tanto dentro como fuera de la sede ubicada en la calle Ferraz de Madrid con una clara consigna, convencer al presidente de que recapacite y no dimita: “Pedro, quédate, vale la pena que ganen los buenos”, imploró la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a horas de que el presidente anuncie mañana si sigue en el cargo o no. Mientras, en la calle, miles de personas llegadas desde distintos puntos de España (12.500, según la Delegación del Gobierno) coreaban consignas a favor del presidente. “No estás solo”, “basta ya” gritaban en contra de la “campaña de acoso y derribo” en su contra que denunció en su carta a la ciudadanía. Las peticiones para que Sánchez siga y los mensajes de esperanza para que así sea fueron el común denominador de todas las intervenciones de los representantes socialistas que acudieron al Comité. Las críticas a la derecha fueron otra de las constantes en los discursos de los socialistas, empezando por la propia Montero, que alertó de que “si permitimos que se destruya a personas a base de bulos, será la propia democracia la que se hunda en el fango”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, instó a Sánchez a no rendirse y a “no entregar a la derecha lo que busca: la cabeza del secretario general de los socialistas”. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, le pidió pensar en “todos esos socialistas que tenían que mirar debajo del coche”, y el líder del PSC, Salvador Illa, que interrumpió su participación en la campaña electoral para estar en el acto, dijo que “nada le haría más ilusión” que contar pronto con la presencia de Sánchez.De cara a la galería los mensajes fueron de ánimo y júbilo, en privado, sin embargo, varios representantes socialistas confesaban su miedo y preocupación ante lo que pueda pasar mañana, aunque evitaron aventurar escenarios diferentes al que desean todos: que Sánchez siga adelante.Mientras, el PP tildó de “fracaso” la concentración de apoyo y denunció que Sánchez esté trasladando “los problemas de su entorno” a los españoles. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, lo acusó de autoritarismo por “señalar a jueces y a los medios de comunicación. “Estamos ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto”, aseveró desde Ulldecona, donde le instó a dimitir si no quiere que lo “echen las urnas”.

Los socios de Gobierno afirman, con matices, que lo respaldarán

Los socios de Gobierno ven la cuestión de confianza como la mejor salida a este periodo de reflexión que finalizará mañana, y muchos de ellos ya han dejado claro, aunque con matices, que tienen intención de respaldarlo. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó que si llegara a este punto su formación lo apoyará para “no abrir la puerta a la extrema derecha”. En términos similares se pronunció hace un par de días ERC. También Sumar le ha trasladado su apoyo, igual que el PNV. Por su parte, el líder de Junts, Carles Puigdemont, afirmó ayer que apoya que Sánchez siga en su cargo si está dispuesto a lograr un “acuerdo histórico” con Catalunya.

El PP habría usado en 2014 a Villarejo para espiar al suegro de Sánchez

Una grabación del 2014 del excomisario José Manuel Villarejo, que publicó el diario ABC en julio de 2022, ha vuelto a ganar notoriedad en diferentes medios ante la reflexión que se ha tomado el presidente, Pedro Sánchez, para decidir si dimite o no a raíz de la causa judicial abierta contra su mujer, Begoña Gómez. Esta grabación de hace una década muestra cómo el excomisario habría informado a Mariano Rajoy, entonces presidente, sobre negocios del suegro de Sánchez que estarían relacionados con la prostitución. Esta información estaba destinada a “matar políticamente a Sánchez”, que acababa de llegar entonces a la secretaría general del PSOE.