El PSOE converteix el Comitè Federal en un acte de suport a Sánchez: “Pedro, queda't!”

El PSOE va convertir ahir la reunió del Comitè Federal en un acte massiu per traslladar el seu suport al president del Govern central, Pedro Sánchez, immers en un insòlit període de reflexió per decidir si continua al capdavant de l’Executiu, i exigir que cessi l’“assetjament” a la seua dona, Begoña Gómez.

Els missatges de suport es van succeir tant dins com fora de la seu ubicada al carrer Ferraz de Madrid amb una clara consigna, convèncer el president que reflexioni i no dimiteixi: “Pedro, queda’t, val la pena que guanyin els bons”, va implorar la vicepresidenta del Govern, María Jesús Montero, a hores que el president anunciï demà si segueix en el càrrec o no. D’altra banda, al carrer, milers de persones arribades des de diferents punts d’Espanya (12.500, segons la Delegació del Govern) corejaven consignes a favor del president. “No estàs sol”, “ja n’hi ha prou”, cridaven en contra de la “campanya d’assetjament” en contra seu que va denunciar a la carta a la ciutadania. Les peticions perquè Sánchez segueixi i els missatges d’esperança perquè així sigui van ser el comú denominador de totes les intervencions dels representants socialistes que van acudir al Comitè. Les crítiques a la dreta van ser una altra de les constants en els discursos dels socialistes, començant per la mateixa Montero, que va alertar que “si permetem que es destrueixi persones a base de mentides, serà la mateixa democràcia la que s’enfonsi en el fang”. El ministre de Transports, Óscar Puente, va instar Sánchez a no rendir-se i a “no entregar a la dreta el que busca: el cap del secretari general dels socialistes”. El secretari general del PSE, Eneko Andueza, li va demanar pensar en “tots aquests socialistes que havien de mirar sota el cotxe”, i el líder del PSC, Salvador Illa, que va interrompre la participació en la campanya electoral per estar a l’acte, va dir que “res no li faria més il·lusió” que comptar aviat amb la presència de Sánchez.De cara a la galeria els missatges van ser d’ànims. En privat, tanmateix, diversos representants socialistes confessaven la seua por i preocupació davant del que pugui passar demà, encara que van evitar aventurar escenaris diferents del que desitgen tots: que Sánchez segueixi.Per la seua banda, el PP va titllar de “fracàs” la concentració de suport i va denunciar que Sánchez estigui traslladant “els problemes del seu entorn” als espanyols. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, el va acusar d’autoritarisme per “assenyalar jutges i mitjans de comunicació”. “Estem davant d’un tic autoritari que des de Franco no vèiem”, va asseverar des d’Ulldecona, on el va instar a dimitir si no vol que el “facin fora les urnes”.

Els socis de govern afirmen, amb matisos, que li donaran suport

Els socis de govern veuen la qüestió de confiança com la millor sortida a aquest període de reflexió que finalitzarà demà, i molts d’ells ja han deixat clar, tot i que amb matisos, que tenen intenció de donar-li suport. El coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, va afirmar que si arribés a aquest punt la seua formació li donarà suport per “no obrir la porta a l’extrema dreta”. En termes similars es va pronunciar fa un parell de dies ERC. També Sumar li ha traslladat el suport, igual que el PNB. Per la seua part, el líder de Junts, Carles Puigdemont, va afirmar ahir que dona suport que Sánchez segueixi en el càrrec si està disposat a obtenir un “acord històric” amb Catalunya.

El PP hauria utilitzat Villarejo el 2014 per espiar el sogre de Sánchez

Un enregistrament del 2014 de l’excomissari José Manuel Villarejo, que va publicar el diari ABC el juliol del 2022, ha tornat a guanyar notorietat en diferents mitjans davant de la reflexió que ha pres el president, Pedro Sánchez, per decidir si dimiteix o no arran de la causa judicial oberta contra la seua dona, Begoña Gómez. Aquest enregistrament de fa una dècada mostra com l’excomissari hauria informat Mariano Rajoy, llavors president, sobre negocis del sogre de Sánchez que estarien relacionats amb la prostitució. Aquesta informació estava destinada a “matar políticament Sánchez”, que acabava d’arribar llavors a la secretaria general del PSOE.