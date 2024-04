Turull pide el voto para recuperar “el orgullo perdido” de Catalunya

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, aseguró ayer en un acto en la Llotja de Lleida que las elecciones del 12 de mayo “no van de partidos sino de país” y pidió el voto para recuperar “el orgullo perdido” de los catalanes. En una intervención en la que lanzó dardos tanto contra el PSC como contra ERC, Turull aseguró que su partido es “la única candidatura en la que su primera, segunda y tercera prioridad es Catalunya”. “Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a tener un Estado en contra, pero ahora se ha sumado con un alto nivel de resignación, incompetencia y conformismo” del actual Govern, afirmó. Es por ello que aseveró que estos comicios “o seguimos siendo o dejaremos de serlo” y atacó directamente al candidato socialista, Salvador Illa, del cual aseguró que “su principal preocupación no son los problemas de los payeses de Lleida o de Catalunya, sinó de lo que le pase a Pedro Sánchez”. Respecto a la posibilidad de que el presidente del Gobierno abandone el cargo, Turull recordó que “yo también viví lo mismo que él y denunciaron a mi mujer y algunos de aquí en vez de darnos apoyo me exigieron explicaciones”. Sobre Illa, aseguró que compararlo con Puigdemont “es como comparar la Marcha Radetzky con Los pajaritos, de María Jesús y su acordeón. Acabó su intervención remarcando que “si todo va bien este 12 de mayo no volveremos a celebrar el 12 de octubre, no lo volveremos a hacer, lo acabaremos de hacer”.

Por su parte, la candidata de Junts por Lleida, Jeannine Abella, lamentó que los socialistas “digan que hemos perdido 10 años cuando fueron ellos los que dejaron las huchas catalanas vacías”, que Catalunya lleva 20 años de desinversión, y los definió como “lobos con piel de cordero”. También dijo que la diferencia con los políticos de otros partidos que vienen a Lleida durante la campaña “es que nosotros seguimos hablando de sus problemas y preocupaciones después de las elecciones” y aseguró que, en muchos casos en este último mandato “he visto a diputados de Junts haciendo de Govern aportando ideas y soluciones”. Por todo ello, hizo un llamamiento a la participación, ya que “estas elecciones van de hacerse respetar” y que, con el apoyo de la ciudadanía “haremos posible el retorno del president Puigdemont”. También intervinieron los miembros de la candidatura de Junts por Lleida Anna Feliu, Antoni Villas e Ignasi Prat.

