Turull demana el vot per recuperar “l'orgull perdut” de Catalunya

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va assegurar ahir en un acte a la Llotja de Lleida que les eleccions del 12 de maig “no van de partits sinó de país” i va demanar el vot per recuperar “l’orgull perdut” dels catalans. En una intervenció en la qual va llançar dards tant contra el PSC com contra ERC, Turull va assegurar que el seu partit és “l’única candidatura en la qual la seua primera, segona i tercera prioritat és Catalunya”. “Fins ara ens havíem acostumat a tenir un Estat en contra, però ara s’ha sumat amb un alt nivell de resignació, incompetència i conformisme” de l’actual Govern, va afirmar. És per això que va asseverar que aquests comicis “o continuem sent o deixarem de ser-ho” i va atacar directament el candidat socialista, Salvador Illa, del qual va assegurar que “la seua principal preocupació no són els problemes dels pagesos de Lleida o de Catalunya, sinó del que li passi a Pedro Sánchez”. Respecte a la possibilitat que el president del Govern central abandoni el càrrec, Turull va recordar que “jo també vaig viure el mateix que ell i van denunciar la meua dona i alguns d’aquí en comptes de donar-nos suport em van exigir explicacions”. Sobre Illa, va assegurar que comparar-lo amb Puigdemont “és com comparar la Marxa Radetzky amb Los pajaritos, de María Jesús y Su Acordeón. Va acabar la intervenció remarcant que “si tot va bé aquest 12 de maig no tornarem a celebrar el 12 d’octubre, no ho tornarem a fer, ho acabarem de fer”. La candidata de Junts per Lleida, Jeannine Abella, va lamentar que els socialistes “diguin que hem perdut 10 anys quan van ser ells els que van deixar les guardioles catalanes buides”, que Catalunya fa 20 anys que està de desinversió, i els va definir com a “llops amb pell de corder”. També va dir que la diferència amb els polítics d’altres partits que venen a Lleida durant la campanya “és que nosaltres continuem parlant dels seus problemes i preocupacions després de les eleccions” i va assegurar que, en molts casos en aquest últim mandat, “he vist diputats de Junts fent de Govern, aportant idees i solucions”. Per tot això, va fer una crida a la participació, ja que “aquestes eleccions van de fer-se respectar” i que, amb el suport de la ciutadania “farem possible el retorn del president Puigdemont”. També van intervenir els membres de la candidatura de Junts per Lleida Anna Feliu, Antoni Villas i Ignasi Prat.

«Nosaltres continuem parlant dels problemes de Lleida després les eleccions» «Si tot va bé aquest 12 de maig, no tornarem a celebrar el 12 d’octubre»