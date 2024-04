El PSOE dice que Feijóo dirige la táctica para socavar la vida personal de Pedro Sánchez

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró ayer que “cree firmemente” que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “está detrás” de la estrategia de “socavar la vida personal” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo declaró en el Congreso Nacional Extraordinario del PSdeG que se celebró en Santiago de Compostela y en el que tanto militantes como simpatizantes socialistas clamaron en pie ‘¡Pedro, quédate!’. En su intervención, Puente se refirió a Sánchez como “el puto amo” y alertó de que hay “un riesgo muy serio” de que la democracia “se vea agredida”. La derecha, continuó, “considera que el poder le pertenece” y cuando “no lo tiene” es porque alguien le “ha quitado lo que es suyo”. Incidió en que “necesita hacer todo lo que está haciendo” ya que “o tiran de mentiras, de bulos, entran en el terreno personal o no tienen nada que hacer”.

Pedro Sánchez, continuó el ministro, “ha desafiado” los paradigmas que la derecha “había instalado en España”, como por ejemplo que “la derecha mejora la economía”. “Mentira. Nadie gobierna mejor la economía que este gobierno. Nadie”, apostilló al tiempo que nombró otros “mantras que fueron destruidos” por Sánchez. “La influencia de España en Europa y en el mundo es hoy incluso mayor que en los tiempos de Felipe González, que fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo”, ensalzó. Con todo, Puente reflexionó sobre González del que dijo que en sus años “recibió la presión insoportable del PP”, aunque ahora “parece haberlo olvidado”. Sánchez anunciará hoy lunes su decisión final sobre su continuidad al frente del Gobierno después de que decidiese apartarse durante cinco días a reflexionar, un parón inédito para un gobernante desde que se restauró la democracia en España. El PSOE, mientras, espera en vilo la decisión que tome el también secretario general de los socialistas y su círculo más cercano admite que no sabe qué ocurrirá. En todo caso, señalan que Sánchez decidirá desde el plano personal, únicamente junto a su mujer Begoña Gómez. Con Sánchez en La Moncloa y con escaso contacto con sus colaboradores, la dirección socialista se esfuerza en enviar mensajes positivos. Sánchez no ve a sus ministros desde el miércoles cuando hizo púiblica por sorpresa su decisión.

Cerca de 5.000 personas en otra movilización de respaldo

Alrededor de 5.000 personas se manifestaron ayer en Madrid bajo el lema “Por amor a la democracia” en un recorrido que partió de Atocha y llegó hasta el Congreso de los Diputados en respaldo al presidente del Gobierno. La movilización comenzó a las 19.00 horas para “defender la democracia frente a las falsedades de la derecha mediática”. Acudieron la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, o la candidata de Sumar a las europeas, Estrella Galán, entre otros.Por otra parte, el mundo de la Cultura se congregó ayer en el auditorio Marcelino Camacho para dar apoyo a Sánchez. Asistieron el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la actriz Marisa Paredes y el cantante Miguel Ríos, entre otros, en favor de la “decencia democrática” y contra el clima de crispación.