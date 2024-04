El PSOE diu que Feijóo dirigeix la tàctica per soscavar la vida personal de Pedro Sánchez

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va assegurar ahir que “creu fermament” que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, “està darrere” de l’estratègia de “soscavar la vida personal” del president del Govern central, Pedro Sánchez. Així ho va declarar en el Congrés Nacional Extraordinari del PSdeG que es va celebrar a Santiago de Compostel·la i en el qual tant militants com simpatitzants socialistes van clamar dempeus “Pedro, queda’t!”. En la seua intervenció, Puente es va referir a Sánchez com “el puto amo” i va alertar que hi ha “un risc molt seriós” que la democràcia “es vegi agredida”. La dreta, va continuar, “considera que el poder li pertany” i quan no el té és perquè algú “li ha pres el que és seu”. Va incidir que “necessita fer tot el que està fent” ja que “o estiren mentides, de falòrnies, entren en el terreny personal o no tenen res a fer”.

Pedro Sánchez, va continuar el ministre, “ha desafiat” els paradigmes que la dreta “havia instal·lat a Espanya”, com per exemple que “la dreta millora l’economia”. “Mentida. Ningú governa millor l’economia que aquest govern. Ningú”, va reblar, mentre que va esmentar altres “mantres que van ser destruïts” per Sánchez. “La influència d’Espanya a Europa i al món és avui fins i tot més gran que en els temps de Felipe González, que va ser un líder amb molt predicament a l’exterior, però és que Pedro Sánchez no és que tingui predicament, és que és el puto amo”, va enaltir. Amb tot, Puente va reflexionar sobre González, del qual va dir que en els seus anys “va rebre la pressió insuportable del PP”, malgrat que ara “sembla haver-ho oblidat”.Sánchez anunciarà avui dilluns la seua decisió final sobre la seua continuïtat al capdavant del Govern central després que decidís apartar-se durant cinc dies a reflexionar, una aturada inèdita per a un governant des que es va restaurar la democràcia a Espanya. El PSOE, mentrestant, espera en suspens la decisió que prengui el també secretari general dels socialistes i el seu cercle més proper admet que no sap què ocorrerà. En tot cas, assenyalen que Sánchez decidirà des del pla personal, únicament al costat de la seua dona Begoña Gómez. Amb Sánchez a la Moncloa i amb escàs contacte amb els seus col·laboradors, la direcció socialista s’esforça a enviar missatges positius. Sánchez no veu els seus ministres des de dimecres, quan va fer pública per sorpresa la seua decisió.

Óscar Puente es va referir així a Pedro Sánchez per definir-lo com un líder en política exterior

Prop de 5.000 persones en una nova mobilització de suport

Al voltant de 5.000 persones es van manifestar ahir a Madrid sota el lema “Per amor a la democràcia” en un recorregut que va partir d’Atocha i va arribar fins al Congrés dels Diputats en suport al president del Govern espanyol. La mobilització va començar a les 19.00 hores per “defensar la democràcia davant de les falsedats de la dreta mediàtica”. Hi van acudir la ministra de Sanitat, Mónica García, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, o la candidata de Sumar a les europees, Estrella Galán, entre d’altres.D’altra banda, el món de la Cultura es va congregar ahir a l’auditori Marcelino Camacho per donar suport a Pedro Sánchez. Hi van assistir el director de l’Institut Cervantes, Luis García Montero, l’actriu Marisa Paredes i el cantant Miguel Ríos, entre d’altres, a favor de la “decència democràtica” i contra el clima de crispació.