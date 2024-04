ERC presume de resistir como “partido más represaliado”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

ERC reivindicó desde Ginebra (Suiza) la “resistencia” que en sus 93 años de historia ha mostrado ante la extrema derecha y se erigió como “el partido más represaliado. “Los catalanes deben saber que cuando nos atacan, porque representamos el anhelo de una amplia mayoría del país, nosotros no nos rendimos nunca, no retrocedemos. Retroceder es dar la victoria a la extrema derecha y nosotros no lo haremos nunca”, afirmó el president y candidato Pere Aragonès. Subrayó que la vida de ERC es “de resistencia ante la extrema derecha”, ya que este es “el partido más represaliado, con un presidente fusilado (Lluís Companys), con un presidente encarcelado (Oriol Junqueras) y una secretaria general en el exilio (Marta Rovira)”.

La formación republicana trasladó su campaña electoral a la ciudad en la que residen su secretaria general, Marta Rovira, y el diputado en el Parlament Ruben Wagensberg, investigados ambos por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Fue un acto de formato “intimista” en el Impact Hub de Ginebra, bajo el título “Catalunya, historia del exilio”, en el que Aragonès y Junqueras compartieron una charla, moderada por la número 16 de la candidatura por Barcelona, Alba Camps. ERC puso sobre la mesa su presente y pasado en un contexto en el que seguía en el aire la continuidad del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que meditaba dimitir al sentirse objeto de una campaña de “acoso y derribo” por parte de “la derecha y la ultraderecha”.De la mano de Aragonès, Rovira, Wagensberg y también del presidente del partido, Oriol Junqueras, así como del presidente del grupo en el Parlament, Josep Maria Jové, ERC instó a “plantar cara” al fascismo y apeló a la “conciencia política” de Sánchez. Rovira dijo que “no conviene que le fallen las piernas en un momento en el que debemos estar al lado de más democracia y más derechos humanos” y le recetó “conciencia política” para resolver que no debe dimitir, puesto que “la represión política está ideada para apartarte”. Junqueras señaló que “los proyectos débiles necesitan ejercer el culto a la personalidad” y los “fuertes” lo son en torno a “colectivos”, como es el caso de ERC.