ERC presumeix de resistir com a “partit més represaliat”

ERC va reivindicar des de Ginebra (Suïssa) la “resistència” que en els seus 93 anys d’història ha mostrat davant de l’extrema dreta i es va erigir com “el partit més represaliat”. “Els catalans han de saber que quan ens ataquen, perquè representem l’anhel d’una àmplia majoria del país, nosaltres no ens rendim mai, no retrocedim. Retrocedir és donar la victòria a l’extrema dreta i nosaltres no ho farem mai”, va afirmar el president i candidat Pere Aragonès. Va subratllar que la vida d’ERC és “de resistència davant de l’extrema dreta”, ja que aquest és “el partit més represaliat, amb un president afusellat (Lluís Companys), amb un president empresonat (Oriol Junqueras) i una secretària general a l’exili (Marta Rovira)”.

La formació republicana va traslladar la seua campanya electoral a la ciutat en la qual resideixen la seua secretària general, Marta Rovira, i el diputat al Parlament Ruben Wagensberg, investigats ambdós per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. Va ser un acte de format “intimista” a l’Impact Hub de Ginebra, sota el títol “Catalunya, història de l’exili”, en el qual Aragonès i Junqueras van compartir una xarrada, moderada per la número 16 de la candidatura per Barcelona, Alba Camps. ERC va posar sobre la taula el seu present i passat en un context en el qual seguia en l’aire la continuïtat del president del Govern central, Pedro Sánchez, que meditava dimitir al sentir-se objecte d’una campanya d’“assetjament” per part de “la dreta i la ultradreta”.De la mà d’Aragonès, Rovira, Wagensberg i també del president del partit, Oriol Junqueras, així com del president del grup al Parlament, Josep Maria Jové, ERC va instar a “plantar cara” al feixisme i va apel·lar a la “consciència política” de Sánchez. Rovira va dir que “no convé que li fallin les cames en un moment en què hem d’estar al costat de més democràcia i més drets humans” i li va receptar “consciència política” per resoldre que no ha de dimitir, ja que “la repressió política està ideada per apartar-te”. Junqueras va assenyalar que “els projectes febles necessiten exercir el culte a la personalitat” i els “forts” ho són entorn de “col·lectius”, com és el cas d’ERC.