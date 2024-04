Feijóo: “Sánchez podrá estirar más o menos su agonía, pero es el pasado”

El líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer en el acto central del partido en Lleida, que reunió a más de 600 personas, que “diga lo que diga Sánchez mañana (por hoy), da igual” porque ya “estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país; podrá estirar la agonía más o menos pero ya representa el pasado”. Se refirió de este modo a la decisión que anunciará hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el pasado miércoles dejó en el aire su continuidad en el cargo después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Incidió en que “irse o quedarse es lo de menos, Sánchez es un presidente dimitido desde el primer día de la legislatura”.

Feijóo consideró que después de “todo este carnaval” y tras la “manifestación que se ha autoorganizado para apoyarse a sí mismo, no habrá épica en la dimisión ni heroicidad en la resistencia”. Aseguró que “yo nunca enfrentaré a unos españoles contra otros, jamás organizaré una manifestación para que me pidan que me quede, jamás utilizaré esta nación como una plataforma narcisista”. “No podemos quedar atrapados por un político catalán que amenaza con volver (Carles Puigdemont) y un político español que amenaza con marcharse”, recalcó. Añadió que los votos al PSC serán “para dar poder al independentismo y que Sánchez siga en la Moncloa” y pidió el apoyo de los que en 2017 votaron a Cs. El candidato del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, acusó al PSC de ser “el bombero pirómano que alimenta la ruptura para después ofrecerse para coserla”, dijo que Salvador Illa “siempre se pone de perfil” y reivindicó las figuras “valientes” de Adolfo Suárez y Josep Tarradellas.La cabeza de lista por Lleida, Montse Berenguer, pidió que la demarcación deje de ser “la Cenicienta de Catalunya”, reclamó “acabar con el centralismo de Barcelona” y recuperar el departamento de Agricultura con sede en Lleida y afirmó que está habiendo “sequía de inversión”. “Apelo al voto útil. O separatismo o PP”, remarcó. Por su parte, el jefe presidente del PP de Lleida y jefe de la oposición en la Paeria Xavier Palau, exclamó que “el 12M es la primera parada de un futuro de gloria del PP de Lleida”.

