Feijóo: “Sánchez podrà estirar més o menys l'agonia, però és el passat”

El líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar ahir en l’acte central del partit a Lleida, que va reunir més de 600 persones, que “digui el que digui Sánchez demà [per avui], és igual” perquè ja “estarà marcat per sempre per la decadència que ha portat al nostre país; podrà estirar l’agonia més o menys però ja representa el passat”. Es va referir d’aquesta manera a la decisió que anunciarà avui el president del Govern central, Pedro Sánchez, que dimecres va deixar en l’aire la seua continuïtat en el càrrec després que un jutjat de Madrid obrís diligències d’investigació contra la seua esposa, Begoña Gómez, per suposat tràfic d’influències i corrupció arran d’una denúncia del sindicat ultradretà Manos Limpias. Va incidir que “anar-se’n o quedar-se és el que menys importa, Sánchez és un president dimitit des del primer dia de la legislatura”.

Feijóo va considerar que després de “tot aquest carnaval” i després de la “manifestació que s’ha autoorganitzat per donar-se suport a si mateix, no hi haurà èpica en la dimissió ni heroïcitat en la resistència”. Va assegurar que “jo mai enfrontaré uns espanyols contra els altres, mai organitzaré una manifestació perquè em demanin que em quedi, mai utilitzaré aquesta nació com una plataforma narcisista”. “No podem quedar atrapats per un polític català que amenaça de tornar [Carles Puigdemont] i un polític espanyol que amenaça de marxar”, va recalcar. Va afegir que els vots al PSC seran “per donar poder a l’independentisme i que Sánchez segueixi a la Moncloa” i va demanar el suport dels que el 2017 van votar Cs.El candidat del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, va acusar el PSC de ser “el bomber piròman que alimenta la ruptura per després oferir-se per cosir-la”, va dir que Salvador Illa “sempre es posa de perfil” i va reivindicar les figures “valentes” d’Adolfo Suárez i Josep Tarradellas. La cap de llista per Lleida, Montse Berenguer, va demanar que la demarcació deixi de ser “la Ventafocs de Catalunya”, va reclamar “acabar amb el centralisme de Barcelona” i recuperar el departament d’Agricultura amb seu a Lleida i va afirmar que hi està havent “sequera d’inversió”. “Apel·lo al vot útil. O separatisme o PP”, va remarcar. Per la seua part, el president del PP de Lleida i cap de l’oposició a la Paeria Xavier Palau, va exclamar que “el 12M és la primera parada d’un futur de glòria del PP de Lleida”.

«Apel·lo al vot útil el 12 de maig. O separatisme o Partit Popular» «Jo mai organitzaré una manifestació perquè em demanin que em quedi»